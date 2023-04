Juan Reverdito apuntó contra Nacho Castañares y cuestionó su actitud tras ser subcampeón

Juan Reverdito fue uno de los jugadores más picantes dentro de Gran Hermano, pero justamente su juego lo llevó a convertirse en uno de los primeros eliminados de la edición. El famoso grupo en el que estaba se llamaba "Los Monitos" y desde el comienzo estaba integrado por Tomás Holder, Martina Stewart y Nacho Castañares.

Todos fueron eliminados por el público en las primeras semanas, dejando como único sobreviviente a Nacho, quien jugó contra todos desde la semana 5. El joven llegó a la final, se ganó la casa por ser el subcampeón y, en una entrevista, reveló que no se juntaría con "Los Monitos".

"No sé con que participante no continuaría una amistad porque no conocí mucho a los de afuera. Me llevé sorpresas con cosas que pasaron dentro de la casa pero era un juego y terminó. Con 'Los Monitos' no hablé y creo que tampoco voy a hablar porque ya salimos del programa, se terminó y ya está", expresó el influencer.

Tras estas declaraciones, Juan habló y mostró su molestia con la actitud del subcampeón: "Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre (Rodolfo) en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas", reveló.

Luego, sobre la relación que por ahora no tienen tras el reality, manifestó: "Le di un abrazo y lo sentí ese abrazo. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... La verdad que dije 'qué onda, ¿no?'. Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie'".

"Por lo menos se persona y contestá los mensajes. Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje. Se los di a una productora para que se los de. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van", culminó el cuarto eliminado de Gran Hermano.

Fuente: Pronto