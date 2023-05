Condenaron a prisión a La Mole Moli por golpear a su expareja

La Justicia cordobesa condenó a dos años y dos meses de prisión condicional al exboxeador Fabio “la Mole” Moli por violencia de género contra su expareja, Marta “la Negra” Galiano.

Después de la condena, Galiano afirmó: “Me cagó a palos 30 años y le dan dos años. Hasta hace tres meses me pegó, aunque no hice la denuncia”. En declaraciones a radio Suquía agregó que espera que ahora sus hijos “vean que era verdad lo que contaba”.

La sentencia la dictó la Cámara Doce del Crimen. Los alegatos habían sido presentados el pasado miércoles 17 de mayo. El fiscal querellante pidió 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional. La esposa afirmó que Moli está viviendo a 20 metros de ella.

En la primera audiencia, ella ratificó que vivió hechos violentos “durante 30 años”. En declaraciones a la prensa, la mujer sostuvo que el exboxeador era “violento desde siempre”. “Yo ya lo conocí así”, dijo, y describió que se “ponía violento por todo, todo eran celos”.

Planteó: “Yo preso no lo quiero ver, ya está… treinta años a mí no me los devuelve nada, ni que el esté preso 20 años”. No obstante, insistió con que quiere que se haga el ADN de su hija mayor. “Él nunca se hizo un ADN con mi hija, yo se lo pedí 50.000 veces y siempre se negó. De ahí venían los problemas y los golpes porque tenía que decirle quién era el padre”, sostuvo a El DoceTV.

“Él tiene dos hijos extramatrimoniales y me pedía a mí un ADN de una hija. Esperó a que salieran los hijos suyos para decirme que tengo una hija que no es suya, quiso tapar todo lo sucio y ensuciarme a mí, ese fue el dolor más grande”, describió. Antes de la condena, el exboxeador dijo: “Nunca la amenacé a mi mujer. Este quilombo no lo buscó Fabio ‘la Mole’ Moli. Este quilombo lo buscó mi hija, que quería saber quién era el padre. Me duele que ‘la Negra’ diga que está sola; estuvimos 30 años juntos y llevamos cuatro separados. Ella no está sola, está con los chicos. Claro que lo que pasé no estuvo bien. Cuando salió lo de mis hijos yo me hice cargo; yo hablé con la familia”. Hoy, en cambio, afirmó que está “conforme” con la condena, que la acepta.

Cuando trascendió la denuncia, en el programa de El Doce, donde era columnista, afirmó “no sé qué le pasó, le habrán llenado la cabeza”. Agregó: “Ese día estuve con mis hijos y pensamos, analizamos qué pudo haber sucedido… y pensamos que le pueden haber llenado la cabeza, que después de una discusión y de haber seguido con sus cosas haya ido a hacer una denuncia, pero no creo que haya sido el punto de vista de ella”.

“Ella fue a levantar la denuncia y le dijeron que de un día para el otro no se puede hacer. Ahora va a salir ‘la Negra’ en un video, mostrando la cara y desmintiendo los golpes.

Sí, existió una discusión terrible, como miles que hemos tenido en los treinta años que llevamos juntos, pero yo no le pegué en ningún momento. Pero ella no tiene ningún golpe, nada”, insistió.

(EN)