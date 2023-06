Juego destacado: el puntero Cambá Cuá enfrenta a su escolta Ferroviario

Más Info

> PROGRAMACIÓN TORNEO oficial 2023

HOY

Cancha de Alvear

14: Rivadavia vs Huracán Ctes. (1º A)

16: Alvear vs Lipton (1º A)

Cancha de Huracán Corrientes

15,30: Cambá Cuá vs Ferroviario (1º A)

Cancha de Sportivo

14: Villa Raquel vs Independiente (1º B)

16: Sportivo vs Yaguareté (1º A)

Cancha de Ferroviario

14: Peñarol vs Libertad (1º B)

16: Sacachispas vs Empedrado (1º A)

Cancha de Lipton

14: Dr. Montaña vs Popular (1º B)

16: San Marcos vs Mburucuyá (1º A)

Cancha de Libertad

14: San Jorge vs Bº Quilmes (1º B)

16: Alumni vs Curupay (1º B)

Cancha de San Luis del Palmar

16: Juv. Naciente vs. Robinson (1º B)

HOY

Cancha de Alvear

14: Rivadavia vs Huracán Ctes. (1º A)

16: Alvear vs Lipton (1º A)

Cancha de Huracán Corrientes

15,30: Cambá Cuá vs Ferroviario (1º A)

Cancha de Sportivo

14: Villa Raquel vs Independiente (1º B)

16: Sportivo vs Yaguareté (1º A)

Cancha de Ferroviario

14: Peñarol vs Libertad (1º B)

16: Sacachispas vs Empedrado (1º A)

Cancha de Lipton

14: Dr. Montaña vs Popular (1º B)

16: San Marcos vs Mburucuyá (1º A)

Cancha de Libertad

14: San Jorge vs Bº Quilmes (1º B)

16: Alumni vs Curupay (1º B)

Cancha de San Luis del Palmar

16: Juv. Naciente vs. Robinson (1º B)

MARTES 20

Cancha de Boca Unidos

15: Boca Unidos vs Mandiyú (1º A)

Cancha de Lipton

14: Invico vs. Tallleres (1º B)

16: Quilmes vs. Soberanía (1º A).



Cancha de Boca Unidos

15: Boca Unidos vs Mandiyú (1º A)

Cancha de Lipton

14: Invico vs. Tallleres (1º B)

16: Quilmes vs. Soberanía (1º A).