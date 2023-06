Corrientes suma clasificados a los Juegos Nacionales Evita

La provincia de Corrientes ya tiene a sus representantes para los Juegos Nacionales Evita 2023 que se desarrollarán en Mar del Plata del 25 al 30 de septiembre. La instancia final de los Juegos Correntinos determinó el nombre de los clasificados en tenis, padel y en hockey.

En las instalaciones del Corrientes Tennis Club se desarrollaron las jornadas decisivas en padel y tenis, mientras que la cancha de césped sintético del Aranduroga Rugby Club fue el escenario para el hockey en sus dos categorías.

En padel se consagraron campeón y clasificaron al nacional: Agustín Emanuel Suárez y Gonzalo Gaspar Flores, los dos de Yapeyú.

En tenis resultaron ganadores: Eugenia Tofanelli de Esquina; Victoria Candia de Virasoro; Santino Schimpf de Goya y Timoteo Fernández de Virasoro.

Sauce dominó la competencia de hóckey al quedarse con el primer puesto en femenino sub 16 y en varones sub 14 y sub 16. En tanto que Capital ganó la prueba en la categoría femenino sub 14.

El Secretario de Deportes Jorge Terrile acompañó la competencia que tuvo lugar en la capital provincial. “Nuevamente y gracias a la política deportiva de estado que articula el gobernador Gustavo Valdés, estamos organizando las etapas provinciales de los Juegos Correntinos para completar la delegación que viajará a Mar del Plata. Muchas felicitaciones a todos aquellos que han jugado”, resaltó el funcionario.