Un gol que dolió mucho

Después de haber sido anunciado como uno de los primeros refuerzos de la temporada, Leandro Larrea no tuvo posibilidad de afirmarse en Boca Unidos. Y el ex Juventud Unida de Gualeguaychú decidió, de común acuerdo con la dirigencia aurirroja, regresar a 9 de Julio de Rafaela, donde integró el equipo que consiguió el ascenso del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23.

Precisamente, Larrea fue uno de los verdugos el sábado de Boca Unidos, al convertir el segundo gol del equipo rafaelino que prácticamente definió el partido en Rafaela. El gualeguaychense también marcó en la fecha pasada para darle el empate a su equipo frente a Juventud Antoniana, en Salta.

“La verdad que muy contento de venir y volver a sumar minutos, que es lo que no tenía, y convertir el segundo gol me pone muy contento. No se si lo llamaría la ley del ex porque no jugué mucho (en Boca Unidos) aunque compartí tiempo con mis ex compañeros” declaró Larrea al final del cotejo.