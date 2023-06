Larreta pidió “terminar con el kirchnerismo para siempre”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno y precandidato presidencial, presentó a sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, volvió a cargar contra el oficialismo y envió un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio.

“No solo buscamos un cambio de gobierno, queremos terminar con el kirchnerismo para siempre”, manifestó durante el acto en Tres de Febrero, no sin que genere una reacción del oficialismo ligado a Cristina Kirchner.

El mandatario porteño estuvo acompañado por su compañero de fórmula Gerardo Morales y la fórmula de su espacio para el territorio bonaerense: Diego Santilli y Gustavo Posse.

Rodríguez Larreta reconoció que el cambio iniciado en 2015 con el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal no se pudo sostener, tras la derrotas en las elecciones presidenciales de 2019 a manos del Frente de Todos.

“La gran diferencia es que el cambio que vamos a impulsar con este equipo lo vamos a mantener en el tiempo y eso hace la diferencia, no volver para atrás, nos pasó una vez y no lo vamos a repetir”, afirmó.

En esa línea, agregó que su eventual gobierno va “a ir fondo. Porque si no cambiamos de verdad, no sirve. Si no te devuelve la esperanza en el futuro, no sirve. Y el cambio no se mantiene en el tiempo, tampoco sirve, porque es una anécdota en la historia de un país”, agregó.

Rodríguez Larreta sostuvo que durante la campaña electoral su objetivo será contar durante los próximos 45 días una propuesta por día.

“Vamos a presentar los paquetes más importantes. Con precisión, con claridad, con números, bien al detalle, mostrando el diagnóstico y la solución porque así es como nos gusta trabajar a nosotros”, detalló.

Además, mandó un mensaje indirecto a la interna de la coalición opositora, que protagoniza con quien será su rival en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Patricia Bullrich.

“No nos enganchemos en la politiquería, la chicanas, nosotros defendemos la unidad hagan lo que hagan, nosotros defendemos la unidad, hagan lo que hagan los otros o las otras, siempre la unidad”, expresó.

El jefe de Gobierno dijo que su campaña estará centrada en tres pilares: educación, trabajo y seguridad. En esa línea, destacó su gestión en la Ciudad con el aporte en materia de lucha contra la inseguridad de Santilli, quien vaticinó será el próximo gobernador de la Provincia.

“Vamos a trabajar por una Argentina segura que tenga policías capacitados, entrenados, y equipados con la última tecnología para cuidarte de los delincuentes. Con sistemas de vigilancia en cada ciudad, con el combate al crimen organizado con todas las fuerzas de seguridad, y con la construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar e incomunicar a los líderes narcos y recuperar las calles”, manifestó.

Los dichos de Larreta provocaron el repudio de dirigentes políticos e intelectuales, quienes criticaron la “naturalización” que implica buscar “terminar con una expresión política y social”.