†

Recordatorio y Misa

HÉCTOR ANTONIO DOMINGUEZ (CACHO)

Q.E.P.D.

04/05/2023 – 04/06/2023

Rindió su último suspiro con la misma tranquilidad como si hubiese entrado en el más dulce sueño de paz. Una muerte serena veló sus ojos, su alma libre se elevó hacia la mansión de la luz eterna.

“No lloréis, voy al Señor a esperaros en Gloria. Yo muero pero mi amor no muere. Yo os amaré desde el cielo como os he amado en la tierra, mirad la vida que empiezo y no la que termino” (San Agustín).

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su hijo Tony y sus nietas María Constanza y María Luciana, invitan a compartir hoy sábado 3 de junio a las 19 hs., en la Iglesia María Auxiliadora del Colegio Salesiano, la misa en su memoria, por eterno descanso. c/873