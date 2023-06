Mirtha Legrand habló de la estatua con la que la homenajearon en Villa Cañás

Mirtha Legrand, cual dama distinguida que es, casi logró disimular su impresión negativa frente a la estatua de bronce que fue inaugurada esta semana en la localidad de Villa Cañás, provincia de Santa Fe. "Me mostraron antes de ayer la foto y dije 'muchas gracias'", comentó la diva de la televisión diurna.

"No me gustó. Yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad, Villa Cañás, y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", convino Mirtha Legrand en una comunicación telefónica con "Polémica en el bar", el programa en el que participa su hija, Marcela Tinayre.

, aclaró la conductora de 96 años, quien todavía piensa en su regreso a la televisión tras pasar por una operación para la colocación de un marcapasos.

La estatua de Mirtha Legrand fue obra del escultor cordobés Daniel Melero y fue inaugurada durante la celebración de los 121 años de la fundación de Villa Cañás, ubicada en el departamento General López, provincia de Santa Fe.

La hija más notable de Villa Cañás, por supuesto, es Mirtha Legrand y por eso tiene su propio rincón, y su estatua está en una de las glorietas del museo que lleva su nombre.

