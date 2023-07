De León transmitió tranquilidad acerca de su lesión en el hombro

El arquero de Boca Unidos, Lucas De León transmitió tranquilidad sobre la lesión sufrida el sábado en Formosa en el empate 1-1 frente a San Martín, donde fue la figura del partido.

Cerca del final del primer tiempo De León se esforzó para enviar por sobre el horizontal un cabezazo, cayendo pesadamente y requiriendo la inmediata atención médica por la molestia que sufría en el hombro. Luego de unos minutos el arquero se reincorporó para seguir jugando, aunque en el entretiempo comenzó a moverse el arquero suplente, Federico Quijano.

“No creo que me haya salido el hombro porque de lo contrario no podría haber seguido jugando, no creo ser tan fuerte”, declaró ayer Lucas en una entrevista realizada por el programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

De León manifestó que “en un movimiento que me hizo el doctor cuando estaba chequeando que todo esté en su lugar sentí un pinzamiento, se me empezó a dormir el brazo, pero hoy en día está bien, como un golpe habitual. Sí duele, cuesta un poco moverlo, pero todo normal”, agregó.

Respecto a la decisión que tomó de seguir jugando y salir a probar para ver como se sentía en el segundo tiempo, el arquero le atribuyó “un poco a las pulsaciones, a las energías, el cuerpo también está todavía caliente y no asimila el dolor que podés tener después”.

Y por otro lado, a que “sabía que no era un partido normal, el equipo iba a necesitar mucho de nosotros y asumí un poco la responsabilidad de ungrande, de no hacerlo pasar a Fede (Quijano) por ese momento, porque no era un partido para un debut más allá que está preparado para hacerlo y hace mucho que está en el club. Sentí que estaba bien, que estaba haciendo un partido bueno y decidí seguir”, contó acerca de la decisión adoptada.

Consultado acerca de cómo será su semana de trabajo, De León señaló que “voy a hacer un trabajo normal, pero sin ningún riesgo para el fin de semana, eso más que seguro”.

Acerca de su actuación en Formosa, sólo se limitó a expresar. “La verdad que en esto por ahí sólo se ve el trabajo de uno, pero somos un grupo de cuatro chicos que hace un año y medio que estamos trabajando a la par de Lucas Vallarino, el entrenador de arquero, que nos sabe llevar de la mejor manera, y estos momentos también son de él”.

Sobre el punto que rescataron en Formosa, consideró que ”es muy difícil jugar ahí cuando no estás acostumbrado, ellos tienen sus ideas muy aceitadas; sabíamos que iba a ser un partido muy complicado para todos, para la fase defensiva, el mediocampo, para mí. Hicimos un esfuerzo grandísimo y nos trajimos un punto después de no poder sumar de afuera, por ahí quizás el sabor amargo de haber arrancado ganando, pero sabemos que el empate está bien y se sumó afuera que es muy importante”.

Lo que viene

Boca Unidos recibirá el sábado a las 15,30 al puntero de la zona 4, Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 21 del torneo Federal A.

De León indicó que “más allá de ciertas cosas que pasaron en Salta, Gimnasia es un gran equipo, va primero, suma de local, y también mucho de visitante. Las dos veces que lo enfrentamos competimos de gran manera porque es un rival que también deja jugar el fútbol, por eso pienso que va a ser un buen partido”.

“En una zona tan pareja han sacado una diferencia, así que es un equipo que respetamos y vamos a trabajar duro para seguir sumando y ojalá que el domingo sea de a tres”, agregó respecto al próximo rival.

En los dos partidos que jugó frente a Gimnasia y Tiro, Boca Unidos ganó y perdió. “Acá (en la primera ronda) supimos levantarnos de un resultado adverso y allá peleamos con nuestras armas, aunque no nos pudimos traer nada”.

“Estos partidos son los que marcan para ver para qué estás para pelear. Viene el puntero del campeonato, se puede ganar, lo sabemos, tiene un estilo muy parecido al de Sarmiento y es un rival durísimo, pero nuestro equipo está madurando, en el hecho que está conociendo los momentos del partido. Cuando puede se ataca, por momentos juega muy bien, hay etapas donde se nota que de mitad de cancha para adelante hay mucho potencial, hemos aprendido también a aguantar los momentos del rival, entendiendo que también juegan y tienen jugadores de jerarquía”, consideró.

Para finalizar, y respecto al rendimiento en el torneo, De León dijo: “En casa salimos con más ímpetu, con más confianza, nos sentimos fuertes, cómodos, pero creo que el convencimiento de saber que tranquilamente podemos hacerle a todos partido, tanto de local como de visitante, está en la cabeza, más allá que a veces algunas situaciones son ajenas, aunque mucho de lo que pasa afuera también es responsabilidad nuestra”.