Corrientes: denunció que fue brutalmente golpeada en un baldío por su expareja

En Santo Tomé una mujer denunció que fue brutalmente atacada por su expareja, en un baldío ubicado en inmediaciones de Radio Nacional, tras lo cual radicó la denuncia y la Justicia solo libró una prohibición de acercamiento para el acusado que, según testigos, frecuenta su lugar de trabajo.

Se trata de Florencia M. quien ayer se animó a relatar el calvario que le tocó vivir en la madrugada del sábado último ante Radio Nacional. “Hoy estoy contando la historia. Estoy viva, mañana no sé. Jamás me pasó una situación así. Sigo teniendo miedo por mi vida, no quiero ni cruzarme con este tipo”, relató.

Detalló que era un hombre que la agredía siempre de manera verbal, que la celaba. “No podía ni estar tranquila en mi trabajo, todo era motivo de cuestionamiento y los últimos tiempos tampoco trabajaba”.

Ese viernes a la noche salieron con unas amigas y luego ingresaron a un boliche.

“Él se llama Alejandro Martín Ponce, y dentro del lugar se puso muy pesado no sólo conmigo, sino también con mis amigos. Entonces le dije ‘vamos de acá’. Salimos y fuimos a comer una hamburguesa y después creí que me iba a llevar a casa, pero no fue así”.

“Se metió con la moto en una cuadra antes de llegar a la calle Patagonia cerca de Radio Nacional y ahí comenzó a insultarme y me pegó una trompada. Me decía ‘te gusta que te peguen’. No sé cómo hice pasa sacarle la llave de la moto porque me quería pasar con las ruedas por encima”, relató.

No conforme con ello, “siguió pegándome trompadas y patadas. Se me tiró encima y me mordió la oreja parece que quería arrancarme. También me mordía la nariz”, describió.

“Me dejó tirada y caí desvanecida. Quedé descalza, raspada, golpeada y el cuerpo helado por el frío. Él se fue a casa y le dijo a mis hijos ‘con tu mamá no se puede, está loca’. Tomó sus ropas y se fue”.

Posteriormente, siguió relatando: “Me levanté como pude y busqué ayuda en la casa de una familia y llamaron a la Policía. Ahí me di cuenta de que colgaba mi oreja, casi me la arrancó”.

“Sigo destruida, tengo cinco puntos en la oreja y recién se me están desinflamando la cara y los ojos”. Describió que tiene “tantos golpes que los recuerdos son borrosos. Pensé que eran los últimos momentos de mi vida”, expresó.

En cuanto a los procesos legales sostuvo que radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Santo Tomé. El caso está en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones, cuya primera medida fue librar una prohibición de acercamiento del acusado hacia la víctima.

“Él sigue suelto, fue notificado de la prohibición de acercamiento”, pero pese a ello “ahora, me enteré que lo vieron dando vueltas por mi trabajo en la Fundación Barceló, a la hora que suelo entrar”, advirtió.

