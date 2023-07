Boca Unidos afronta un partido clave frente a Juventud Antoniana

Motivado por conseguir su primer triunfo como visitante y con la intención de hacer pesar su fuerte localía, Boca Unidos recibe este sábado a Juventud Antoniana de Salta en uno de los partidos previstos por la fecha 23 de la zona 4 del torneo Federal A de fútbol.

El encuentro se jugará en el predio Leoncio Benítez, ubicado en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina, comenzará a las 15.30 y será arbitrado por Francisco Acosta.

Boca Unidos tiene 28 puntos en partidos disputados, mientras que Juventud Antoniana reúne 24 en 19; por lo tanto, se trata de un choque entre rivales directos en la lucha por quedar entre los cuatro primeros de la zona.

El equipo correntino consiguió, el pasado fin de semana, su primera victoria como visitante de la temporada la superar a Crucero del Norte 3 a 1.

Para el encuentro frente a los salteños ya está en condiciones de jugar al delantero chaqueño Antonio Medina, que cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de tarjetas amarillas. La duda pasa por saber quién dejará el equipo titular Maximiliano Solari o Francisco Esteche.

En tanto que el volante Tobías Coppo que no pudo completar el partido en Misiones por un traumatismo, se recuperó favorablemente y mantendría su lugar en el equipo titular.

Dentro de los 20 jugadores convocados por el entrenador Raúl “Pipa” Estévez, no figura Ángel Piz que durante la semana volvió a ser fútbol después de un desagarro en el recto anterior de la pierna derecha que lo marginó de las canchas desde la fecha 16.

Juventud Antoniana quedó libre en la fecha 22 y en la anterior igualó de local contra Crucero del Norte 0 a 0 en lo que fue el debut de Adrián Gorostidi como DT.

Para presentarse en Corrientes, el entrenador prepara cinco cambios. No estarán Carlos López Rubio (lesionado), Agustín Favre (expulsado), Gonzalo Gómez (límite de amarillas), Martín Esparza (táctico) y Maximiliano González (táctico). Ingresarán a la formación Hugo Acevedo, Gonzalo Martínez, Abel Peralta, Juan Perillo y Matías Pato.

En el presente torneo, Boca Unidos y Juventud Antonina se enfrentaron en dos oportunidades. Durante la primera rueda, en Corrientes, se impuso el local 2 a 0, mientras que en la segunda, en Salta, el triunfo fue para el equipo franjeado 2 a 1.

Probables formaciones

Boca Unidos

Lucas De León

Federico Pérez

Walter Juárez

Rubén Albornoz

Alejandro Leani

Martín Ojeda

Tobías Coppo

Mariano Del Col

Antonio Medina

Carlos Salom

Solari o Esteche

DT: Raúl Estévez

Juventud Antoniana

Hugo Acevedo

Santiago Strasorier

Martín Albarracin

M. Martinez

Facundo Ruiz

Abel Peralta

Gonzalo Martinez

Enzo Vargas

Matías Pato

Juan M. Perillo

Claudio Burgos

DT: A. Gorostidi

Cancha: predio Leoncio Benítez, Boca Unidos. Árbitro:Francisco Acosta. Hora de inicio: 15.30.

Otros partidos del sábado:15.00 9 de Julio (Rafaela) vs. Gimnasia y Tiro (Salta); 15.55 Sol de América (Fsa.) vs. Crucero del Norte (Misiones) y 21.00 Central Norte (Salta) vs. San Martín (Formosa).

Libre:Sarmiento (Resistencia).