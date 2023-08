Valdés anunció la Emergencia Agropecuaria y pidió a Nación que “deje caminar al Campo”

El gobernador Gustavo Valdés inauguró ayer la 87° Exposición Rural de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Corrientes e informó que declaró nuevamente la Emergencia Agropecuaria porque "necesitamos apuntalar al campo".

En la mayor muestra del campo de la Provincia que reúne principalmente a productores, profesionales y trabajadores del sector, en el predio de la Sociedad Rural en Riachuelo, Valdés durante su discurso señaló “el acompañamiento del gobierno provincial al sector con la declaración de la emergencia agropecuaria sobre todo del sur de la provincia de Corrientes y vamos a seguir apoyando al productor, al hombre de campo porque necesitamos apuntalarlo, con medidas profundas”.

La Emergencia Agropecuaria venció el 1 de julio del 2023 y el Gobierno Provincial venia trabajando en una nueva declaración para la zona del centro y sur de la Provincia; y la región de Santa Lucía. La medida provincial regiría para la producción de arroz, ganadería y citricultura.

Por otra parte, Valdés apuntó que “la pelea del gobierno nacional con el campo no es nueva, pero hay miradas absolutamente diferenciadoras, yo digo que la provincia de Corrientes es el campo, no es la oligarquía ni los enemigos de la Nación, el campo, los productores y trabajadores del campo son nuestro orgullo y tenemos que agradecer su trabajo permanentemente, y que por su producción son los número uno del mundo” felicitándolos.

Asimismo, el gobernador recordó que “hicimos un gran esfuerzo, con un aporte de unos 15 millones de pesos, para apoyar a los productores rurales, unos 26 mil que tenemos registrados y tratamos de llegar fundamentalmente a los más chicos” y aseguró que “la provincia de Corrientes le otorgó un subsidio a aquellos que estaban trabajando, y perdieron su alambrado y su ganado”.

Destacó que a pesar de las condiciones climáticas, “Corrientes sigue produciendo excelencia y cuando entregábamos un subsidio a esos productores, veíamos manos de sacrificio” resaltando que “la única manera de salir adelante en la Argentina es trabajando y estudiando que es el camino que tiene que recuperar la Argentina; no hay soluciones mágicas”.

“Por supuesto que tenemos que hablar de un cambio si nosotros seguimos haciendo exactamente las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados , ya lo dije en el homenaje del General San Martín si no bajamos el déficit fiscal siempre vamos a tener en la Argentina, discusiones eternas, remarcó.

“Hoy miraba que el Estado consume 20 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) pero el Estado Nacional consume 15, las provincias Argentinas 2,5 y 2,8 corresponden a subsidios económicos por parte del Estado Nacional. El problema no está mayoritariamente en las provincias Argentinas”.

“Necesitamos comenzar a cambiar y tener un gobierno Nacional que entienda a las provincias Argentinas porque somos las que creamos este país y necesitamos que nos gobierne un nuevo gobierno, un gobierno que tenga y que deje de pensar en cuestiones que nada tiene que ver con el cambio de una sociedad, con lo que verdaderamente piensan los productores, los trabajadores, la industria, el comercio para construir esa gran patria como lo fue la Argentina” .

“Tenemos que volver a la decencia en la Argentina, a la honestidad para trabajar un futuro venturoso, sino va ser difícil salir”, continuó y auguro que “en la Argentina vienen tiempos de cambio, de políticos que se sienten con la producción, que se sienten a mirar cuáles son los nichos para progresar, tenemos que lograr un gobierno que deje de ponerle la pata en el cuello al campo y que realmente lo deje rodar.

“Necesitamos tener políticas razonadas y políticos que comprendan cuál es la situación del campo o sino es muy difícil competir donde vemos en Estados Unidos donde los productores reciben subsidios para seguir produciendo y en la Argentina vemos que permanentemente el Estado le cobra impuestos y le genera un tipo diferenciado de cambio, que es el peor de los impuestos”, se quejó.

Exhortó que “dejen caminar al campo, que realmente va a ser el orgullo de nuestra Patria y nos va a poner en el lugar de donde nunca debimos salir de esa gran Argentina que todos soñamos. Tenemos que tener un Congreso de la Nación que verdaderamente legisle lo que necesita el campo y no se pretenda sojuzgar a los productores con ley de humedales; las provincias argentinas sabemos de qué hablamos” y en ese sentido indicó que “Corrientes tiene más de un millón de hectáreas protegidas y estamos haciendo exactamente un inventario de humedales; tenemos que proteger sin dudas nuestros medio ambiente, pero fundamentalmente tenemos que proteger a nuestros productores y nuestros productores son los que más protegen el medio ambiente”.

El gobernador Valdés recordó que en Corrientes “hace dos años que no cobramos impuestos a los productores rurales, debido a la emergencia, sobre todo a los menores de 2 mil hectáreas, pero tenemos muchas cuentas pendientes, con respecto al abigeato, es un problema, y lo estamos trabajando, hemos tomado determinaciones que son importantes, vamos a seguir avanzando con las Fiscalías Rurales, estoy nombrando en poco tiempo más mandando a la Cámara de Senadores de Corrientes, un nuevo fiscal rural para Santo Tomé, que es adonde nos golpea el abigeato; seguimos construyendo comisarías, el esfuerzo lo hacemos con la Policía de Corrientes; hemos sacado una ley para generar 30 fiscalías nuevas en toda la provincia de Corrientes y seguir trabajando para combatir el abigeato”.

Sobre el final, volvió a remarcar que “no hay soluciones mágicas, hay que trabajar porque si nosotros no trabajamos, si no estamos orgullosos de lo que tenemos, si no valoramos como Estado, como Gobierno el esfuerzo del campo, seguramente no valoraremos a la Repùblica Argentina y a Corrientes, porque nosotros somos el campo. Muchas gracias y de esta manera dejo inaugurada esta muestra que es orgullo de los correntinos” finalizó el gobernador Gustavo Valdés.

En este marco, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar hizo entrega de un presente al gobernador Gustavo Valdés señalando que “además es socio honorario de esta Sociedad Rural” y agradeció por el “apoyo que contribuyera para ubicar a Corrientes en el epicentro de la ganadería y de la alta genética”.