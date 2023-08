Foto de unidad: Valdés participó del encuentro de gobernadores con Patricia Bullrich 

Gustavo Valdés participó este jueves del encuentro que encabezó Patricia Bullrich con todos los gobernadores y 270 legisladores y candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio.

Buscó mostrar una foto de unidad y “liderazgo” como escenografía para relanzar su campaña rumbo al 22 de octubre. Estuvo la plana mayor del frente opositor. Incluso, participó Horacio Rodríguez Larreta, otrora presidenciable, quien manifestó su apoyo a Bullrich. También estuvieron los mandatarios Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), y Gustavo Valdés (Corrientes). También estuvo el mendocino Luis Petri, compañero de fórmula de Bullrich.

El evento fue ideado por la propia Bullrich junto a su equipo. Tras imponerse en las PASO contra Rodríguez Larreta, el pasado 13 de agosto, la ex ministra de Seguridad analizó con su equipo el escenario político y pensó formas de integrar su equipo con el larretismo y, al mismo tiempo, garantizar que todo JxC cerrara filas detrás de su candidatura. Es algo esencial con el fin de lograr una buena performance en octubre. Sobre todo, tras el cimbronazo político que dejó el triunfo del libertario Javier Milei en las PASO.

Bullrich analizó el panorama electoral y expresó que trabajarán para ganar en Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, y la CABA. En esa línea, propuso hacer un “cambio histórico, profundo”, para “dejar atrás la matriz kirchnerista”. En otro tramo de su alocución, la ex ministra de Seguridad alentó a su tropa: “Nosotros no le regalamos el poder a nadie para que en dos meses regrese el peronismo”. Y enfatizó: “No seamos boludos”.

La actividad se desarrolló en el Hotel NH en el centro porteño, a media cuadra de la Plaza de Mayo y a la vuelta del bunker de campaña bullrichista. Estuvo convocado a las 10:30, momento en el que comenzaron a congregarse los primeros dirigentes. Bullrich llegó minutos después de las 11, proveniente del Council of Americas, en donde disertó esta mañana.

Se trató de una de las actividades políticas de mayor relevancia en el año electoral para JxC. Se trata del evento que consolida la unidad de la coalición, tras largos meses de discusiones interna previo a las PASO, y que muestra la concertación política rumbo al 22 de octubre. Excepto Mauricio Macri, quien no asistió porque se encuentra en Marruecos por compromisos internacionales, participaron todos los popes de la alianza.

Bullrich abrió el evento con un discurso de cerca de 20 minutos, en el que llamó a la unidad de JxC y pidió dejar atrás las diferencias internas previas a las PASO. En ese eje, dijo que no estaba de acuerdo con la idea de que “el que gana gobierna y el que pierde acompaña” y señaló que “todos van a integrar y trabajar” en su equipo de cara a octubre y en caso de resultar electa. Fue un tramo que mereció el aplauso de todo el auditorio, especialmente del larretismo.

Luego, tomaron la palabra Rodríguez Larreta y el resto de los gobernadores de la oposición. También hablaron en el micrófono Margarita Stolbizer, Silvia Lospenato, Luis Naidenoff, Jorge Macri, Luis Picat y Ricardo López Murphy. Al final, dio un discurso Petri y cerró, de nuevo, Bullrich.

Estuvieron también los gobernadores electos Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan). Los candidatos a gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Rios), Néstor Grindetti (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), y a jefe de Gobierno, Jorge Macri (CABA). No pudieron estar Nacho Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e hicieron llegar sus saludos.

La organización logística y política estuvo a cargo de Damián Arabia, candidato a diputado nacional y armador nacional de Bullrich, Cristian Ritondo, presidente del bloque de Diputados del PRO, Hernán Lombardi, diputado nacional y armador bullrichista, y Maximiliano Abad, candidato a senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Los cuatro dirigentes se ocuparon de contactar a todos los legisladores y candidatos a legisladores nacionales de JxC, así como también a los mandatarios provinciales y gobernadores electos.

Dentro de los legisladores nacionales sobresalió la presencia de dirigentes como los cordobeses Mario Negri, Rodrigo De Loredo y Laura Rodríguez Machado. Los referentes del PRO María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Federico Angelini, Silvia Lospennato, Álvaro González, Fernando Iglesias, Silvana Giudici, Luciano Laspina. También figuras y miembros del radicalismo como Julio Cobos, Ricardo Buryaile, José Cano, Luis Naidenoff, Carolina Losada, Martín Tetaz, Alejandro Cacace, Martín Berhongaray y Karina Banfi. Martín Lousteau, senador nacional y líder de Evolución, estaba invitado pero no pudo ir porque no está de viaje. Quien también participó fue Esteban Bullrich, ex senador nacional y referente histórico del PRO que lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

En tanto, participaron también los legisladores y referentes del resto de los partidos socios de JxC como Ricardo López Murphy (liberalismo), Margarita Stolbizer (GEN), Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López (Coalición Cívica), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) Graciela Ocaña (Confianza Pública), Oscar Moscariello (PDP), Alberto Assef (Unir), José Luis Espert (Avanza Libertad).

