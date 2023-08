Condenado a siete años y medio de prisión por cometer once delitos en Goya

En un juicio abreviado, condenaron a un hombre a más de siete años de prisión por haber cometido once delitos diferentes en la ciudad de Goya en un año. El juez de Garantías de Goya, doctor Lucio Raúl López Lecube homologó un acuerdo entre el fiscal, doctor Francisco Arrúe, y el imputado asistido por el defensor oficial, doctor Joaquín Jorge Sebastián Romero mediante el cual reconoció un número de once delitos entre los que se encuentran; robo, amenazas y desobediencia de restricción por violencia de género. Se dispuso la condena efectiva por 7 años y 6 meses de prisión a cumplir en la Unidad Carcelaria Nº 1 de la Capital de la provincia de Corrientes. Los hechos que ocurrieron entre Junio de 2021 y Julio de 2022 suman un total de once delitos entre los que se destacan el robo a un menor, amenazas reiteradas y desobediencia de restricción por violencia de género hacia su ex pareja.

A su vez, a través de la misma sentencia se le impuso tratamientos psicológicos / psiquiátricos tendientes a erradicar patrones violentos de conducta y consustanciarse con respecto al género femenino.

Participó también la asesora de Menores Sustituta, doctora Carmen Mabel Oviedo Lubary, en razón de que en uno de los hechos materia de acusación y luego condena, tenía como víctima a un menor de edad.Mediante la celeridad que impone el nuevo Código Procesal Penal que se implementó en Goya el 1° de marzo de 2021 se logró llegar a una condena efectiva, por medio del Juicio Abreviado Pleno. (NG).