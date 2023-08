Taraguy perdió frente a Universitario de Rosario y se quedó sin lugar en el TDI

El pasaje disponible al Torneo del Interior (TDI) B le fue esquivo para Taraguy, tercero en el Regional del NEA, que este sábado perdió frente a Universitario de Rosario, octavo en el Regional Litoral, 28 a 15.

El partido se jugó en la capital correntina, correspondió a uno de los cruces de la Reválida y le permitió al conjunto rosarino clasificar a la zona 4 del certamen nacional donde uno de sus rivales será Aranduroga.

El ritmo de juego, la continuidad de los ataques y la contundencia fueron claves para que Universitario de Rosario domine los primeros minutos del encuentro. En 26 minutos, el conjunto visitante ya ganaba 18 a 0, con dos tries incluidos, y después controló el partido durante el primer tiempo.

Con el viento en contra durante los 40 minutos iniciales, Taraguy intentó atacar desde todas las posiciones pero chocó contra la buena defensa rosarina y perdió constantemente en los reagrupamientos.

Después de promediar la primera etapa, Taraguy logró dividir el control de la pelota pero le costó avanzar frente al orden que mostró “Uni”. Pocas veces pudo cruzar la mitad de la cancha y de los dos penales disponibles solamente pudo convertir uno. En el primero, el viento detuvo el envío de Ignacio Meabe y el equipo correntino no pudo sumar.

En el complemento, el encuentro mantuvo la tendencia durante los 20 minutos iniciales. Universitario controló el juego y aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar (un nuevo penal y un try convertido) para elevar la diferencia a 25 puntos (28 a 3).

Taraguy intentó quitarle ritmo al rival y elevó la defensa para intentar poner más presión. Juan Martín Meabe interceptó un pase en su propio campo y corrió sin poder ser detenido hasta el ingoal rosarino. En tanto que Ignacio Meabe sumó la conversión.

El equipo correntino se mantuvo en zona de ataque, generó varias infracciones y en un penal, a cinco metros frente a la H decidió abrir la pelota y en la punta izquierda encontró el espacio libre para que Agustín Sosa apoye un nuevo try y cierre el marcador 28 a 15.

La derrota dejó a Taraguy sin la posibilidad de ingresar al Torneo del Interior B, mientras que Universitario de Rosario jugará en la zona 4 junto a Aranduroga y los equipos mendocinos de Liceo y Teqüé.

Derrota de Curne

Por la primera fecha de la zona 1 del Torneo del Interior A, Curne de Resistencia perdió este sábado en su visita a Estudiantes de Paraná 28 a 18. Luego de un primer tiempo equilibrado, terminó empatado en 18, el campeón del campeón del Regional del Litoral pudo prevalecer y quedarse con el triunfo.

El próximo fin de semana, por la segunda fecha, Curne, campeón del NEA, recibirá la visita de Urú Curé de Río Cuarto, Córdoba, que este sábado le ganó como visitante a Santa Fe RC 27 a 26.

Taraguy 15

Emiliano Gómez Coll

Lucas Giménez

Carlos Villordo

Benjamín Chapresto

Joaquín Gómez

Bautista Carbo

Alejandro Gallardo

Agustín Sosa

Augusto Córdova

Ignacio Meabe

Juan Martín Meabe

Juan Pablo Sena

Lautaro Ibarra

Velentino Fey

Agustín De la Vega

Ent: Diego Cuenya

Universitario (Rosario) 28

Tobias Tasca

Ignacio Rodríguez

Lautaro Rojas

Nicolás Colacral

Joaquín Stilling

Fausto Cecarosi

Gregorio Cuello

Manuel Todaro

Heber Deleba

Pedro González

Marcos Auguste

Federico Cámpora

Lisandro Riquelme

Jeremías Floridia

Lautaro Corzo

Ent: Pablo Iguri

Progresión: PT 3' try de Federico Cámpora convertido por Pedro González (U), 8' y 13' penales de Pedro González (U), 26' try de Jeremías Floridia (U) y 31' penal de Ignacio Meabe (T). ST: 10' penal de Pedro González (U), 17' try de Federico Cámpora convertido por Pedro González (U), 23' try de Juan M. Meabe convertido por Ignacio Meabe (T) y 29' try de Agustín Sosa (T).

También ingresaron en Taraguy:Ignacio Ivancovich; Marcos Nuñez; Facundo Martínez; Luciano Heredia; Guillermo Abeledo; Rafael Rosco; Mateo Ávila y Santiago Meabe.

También ingresaron en Universitario: Mateo Tacconi; Gonzalo Chiani; Mateo Villalba; Uriel Pozo; Julián Guapo; Joaquín Nota; Ignacio Todaro y Martín Trumper.

Amonestado: ST: 35' Ignacio Ivancovich (T).

Cancha: Taraguy RC

Árbitro: Facundo Gorla (Santa Fe).