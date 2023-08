Florencia, hija del playero correntino: "Mi papá tiene una condena de por vida"

La hija de Arturo López, el playero correntino que fue golpeado en noviembre de 2021, aseguró que su padre "tiene una condena de por vida" a raíz de las "secuelas irreversibles" que le causó la golpiza, minutos antes del inicio de la segunda audiencia que lleva adelante la Justicia para resolver la pena que le aplicará al joven que ya fue declarado culpable por el hecho.

"Pasa el tiempo y mi papá es el único que tiene una condena de por vida. El panorama parece más desalentador, ya pasé muchas instancias. Me queda esperar y que el juez decida", sostuvo esta mañana Florencia, una de las hijas de López (67), frente a los tribunales porteños ubicados en la calle Suipacha 150.

La joven, junto a su madre, Mirian Luna, quien es la abogada querellante en la causa, presenciaron la segunda audiencia de cesura en la que se espera que se dé a conocer la pena que deberá cumplir el joven que golpeó al playero en un garaje de la calle Moreno al 800 en Buenos Aires.

"Yo espero que terminé ya. Yo no espero un pedido de disculpas, no me hace falta ni lo necesito ni me parecería genuino", sostuvo Florencia, quien reiteró que espera que "haya justicia" por su padre.

En tanto, Luna añadió ante la prensa que la salud de su expareja "es muy débil" y que, si bien tuvo avances en el último tiempo, hace un mes estuvo internado en terapia intensiva, lo que le provocó un retroceso en su rehabilitación.

"Las secuelas son irreversibles. Nos sentimos muy cansadas y agobiadas por todo este tema de tener que estar con Augusto todos los días con un problema nuevo y la angustia que nos genera ver a un ser querido de esta manera", indicó.

Acusado de la golpiza al playero Arturo López

El 18 de noviembre del año pasado, el Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, a cargo de del juez Alejandro Villanueva, halló al joven atacante, de ahora 19 años, culpable del delito de "lesiones gravísimas", que prevé una pena máxima de diez años de prisión.

El delito está contemplado en el artículo 91 del Código Penal, que establece que "se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir".

Sin embargo, la pena podría ser disminuida por la condición de menor de edad del acusado, quien al momento del hecho tenía 17 años.

