Se conoce la sentencia en el juicio por el violento ataque a un remisero

Hoy se conocería la sentencia en el juicio a dos imputados por el violento ataque en un asalto al remisero José Daniel Méndez Ribeiro, ocurrido en mayo del 2020, en el barrio El Sol, de Quinta Sección Palmar, en la localidad de Paso de los Libres.

El Tribunal de Juicio lo preside el dr. Marcelo Pardo, acompañado por los Dres. Marcelo Fleitas y Gustavo Ifran, asistidos por el dr. Ramón Nieves. La fiscal de juicio, es la dra. Noelia Lena.

Dos son los imputados, Adrián Lemos y Javier López, aunque los involucrados en el robo y posterior ataque fueron cuatro. Un tercero menor de edad, que será juzgado con otro régimen, y el cuarto aún se desconoce su identidad.

En la primera audiencia de debate, declaró Javier López, y reafirmó su inocencia ante el Tribunal. Reconoció que venía con el grupo que atacó a Mendéz Ribeiro, pero negó su participación en la agresión, informó el portal de noticias Confirmado.

Dijo que se conocían con Méndez Ribeiro, ya que era su remisero, incluso añadió “cuando no tenía para pagar, él me decía que cuando tengas me pagas, me hizo varios viajes, por eso no entiendo esto, estoy injustamente privado de mi libertad”.

Siguió su relato, “en tres años que me encuentro detenido, perdí a mi padre primero, y hace unos días a mi madre, soy un tipo de trabajo, me crié en el basural”, agregó “a mí me detienen tres horas después del hecho, me revisa el médico y no tenía alcohol, de esto que me acusan, soy inocente”.

La defensa de Lemos está ejercida por la defensora oficial, dra. Susana Ferreira, mientras que la defensa técnica de López la lleva adelante el dr. Raúl Emilio Vischi.

En la primera audiencia, y debido a que Méndez Ribeiro no presentó un representante legal, el Tribunal dio por desistida su condición de querellante, aunque seguirá preservando los derechos como víctima, y pudiendo participar como público en las jornadas de debate. Nueve serán los testigos que declararán en las distintas jornadas de debate, tres de ellos lo harán en la próxima audiencia a definir la fecha, precisó el portal de noticias Confirmado.

El hecho

Ocurrió en Paso de los Libres, el 21 de mayo del 2020, aproximadamente a las 16 hs, en el barrio denominado El Sol, ubicado en Quinta Sección Palmar, oportunidad en la que José Daniel “Toto” Méndez Ribeiro (remisero), manejaba su automóvil (Volskwagen), pasando por el Club de Atletismo, ubicado en el mencionado barrio, y aproximadamente una cuadra y media dobla hacia la mano derecha, circulando una cuadra más, frenando en dicho lugar su marcha para bajar una pasajera que llevaba en ese momento. Ocasión en la que se le acercan cuatro personas, las cuales empezaron a propinarle golpes a su vehículo, uno al frente, del lado del acompañante, otro en la parte trasera y un tercer golpe en uno de los espejos del mismo.

Ante esta situación, Méndez Ribeiro decide bajar del auto, y Adrián Lemos y Javier López, con la participación de un menor de edad (17 años al momento del hecho), y un cuarto sujeto no identificado hasta el presente, previa distribución de roles, y portando Lemos y el cuarto sujeto botellas de vidrio en sus manos y López y el menor, armas blancas, se acercan al mismo, y en ese contexto Lemos le dice a Méndez Ribeiro “este es el barrio del Sol… si querés pasar, dejá algo de plata para el vino aunque sea”.

Cuando Méndez Ribeiro se propuso buscar dinero en el auto, Lemos le aplica un golpe en la cabeza con una botella de vidrio, lo que provoca que Méndez Ribeiro caiga al suelo y cuando se dispone a levantar, recibe por parte de Javier López, tres golpes en la cabeza con un machete, provocándole fractura de cráneo, con tiempo de curación mayor a treinta días, poniendo en peligro su vida.

Luego, los acusados, ejerciendo violencia en la victima, se apoderan de una suma de dinero que se encontraba en el interior del rodado del remisero.

(NG).