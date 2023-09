Regatas comienza a transitar el Interligas frente a Caixas do Sul

El torneo Interligas 2023 de básquetbol se pone en marcha este viernes en Corrientes y San Pablo, Brasil. En la la capital correntina se presentará Regatas Corrientes que debutará a las 21.30 frente a Caixas do Sul. La jornada en el estadio José Jorge Contte dará inicio a las 19 con el duelo entre Riachuelo de La Rioja y Pato Branco de Brasil.

El ciclo de Fernando Calvi como entrenador de Regatas Corrientes se pondrá en marcha de manera oficial con el regreso a una competencia internacional. Para el equipo Fantasma será la vuelta al Interligas, certamen que ya lo jugó en el 2019 y donde, también como local, no pudo superar la ronda clasificatoria.

Para este nuevo ciclo, la gran apuesta de Regatas pasa por la contratación de Selem Safar para ocupar el puesto de escolta que dejó vacante Juan Pablo Arengo, que ahora jugará en Ciclista Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

Para la misma ocupación, contrató al chaqueño Fabio Vieta que llega desde La Unión de Formosa.

Para la conducción del equipo repetirá con Andrés Jaime y Tobías Franchela, mientras que para el juego interior también tendrá caras conocidas: Facundo Piñero y Alejandro Diez, que siguen de la pasada Liga Nacional, además de Xavier Carreras y Gary McHee que regresan a la entidad.

El cuadrangular clasificatorio del Interligas será una buena medida para conocer el rendimiento colectivo del Regatas de Calvi que, en la Liga Nacional de Básquetbol 2023/24, debutará el 5 de octubre cuando reciba a Argentino de Junín.

El primer rival de turno de Regatas será Caixa do Sul, pertenece al estado de Río Grande del Sur, cuenta con Rodrigo Barbosa como entrenador. En la base tiene al norteamericano Kenny Dawkins y al argentino Alejandro Konsztadt. El plantel de mayores se completa con Rafa Oliveira, Wesley Mogi, Wesley Sena y Diego Conceição. A ellos se suman jugadores que llegan desde la Liga de Desarollo de su país.

En San Pablo

El segundo cuadranglar clasificatorio se llevará a cabo en San Pablo y será organizado por Corinthians se jugarán los otros dos partidos del viernes.

El conjunto local, dirigido por el DT argentino Silvio Santander (ex San Lorenzo, Lanús y Obras Sanitarias), se topará con Olímpico, que viajó con la presencia del ala pivote puertorriqueño Devon Collier, uno de los refuerzos para esta temporada. Este partido comenzará a las 17.30 en el gimnasio Henrique Villaboim, con trasmisión del canal de Youtube de la Liga Nacional brasileña (NBB).

A las 20, en tanto, el local Pinheiros, recibirá a Platense, que continúa con Alejandro “Cholo” Vázquez como DT (por decimoquinta temporada consecutiva) y que tendrá el regreso de Facundo, hijo del entrenador, luego de su fugaz paso por Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Forma de juego

En cada uno de los cuadrangulares jugarán todos contra todos a una rueda. El ganador de cada grupo accederá a la final prevista para el lunes 25 en sede a confirmar.

Programación

El programa de partidos que se desarrollarán en el estadio José Jorge Contte del Club de Regatas Corrientes es el siguiente:

Viernes 15:19.00 Riachuelo vs. Pato Branco y 21,30 Regatas vs. Caxias do Sul.

Sábado 16: 19.00 ganador juego 1 vs. perdedor juego 2 y 21.30 hs. ganador juego 2 vs. perdedor juego 1. Nota: Regatas jugará en el segundo turno.

Domingo 17: 19.00 juego 3 y 21.30 juego 3.

Entradas

Las entradas para el Interligas se encuentran a la venta de 8 a 12 y de 16 a 20 hasta el inicio de los partidos en la sede del club de Regatas.

Los precios se establecieron en populares socios $500 y no socios $1200; las plateas socios $1600 y no socios $2500. Los valores son por día.