El correntino Emanuel Aguilar logró la pole en San Jorge

El Superbike Argentino cumplió con las clasificaciones de su tercera fecha en el autódromo de San Jorge, en la provincia de Santa Fe. La actividad se da con un cronograma especial debido al escaso parque de motos.

Allí, en Superbike Pro, Sebastián Salom dominó los dos entrenamientos, pero en la tanda cronometrada, el correntino Emanuel Aguilar alcanzó su primera pole position en la categoría al registrar 1 min. 41.485 segundos para transitar el mojado trazado santafesino. El correntino superó al chaqueño por 2.38 segundos.

“Vinimos a una carrera atípica, muy pocos pilotos se presentaron. Yo tengo un compromiso con el Gobierno y con los demás esponsores. Me tengo que presentar a la carrera. Tengo esa presión. Vine a presentarme y puntuar. Al estar Sebastián Salom me tuve que presentar sí o sí. No conozco bien la pista. La última vez que me presenté fue en 2013. Acá el clima está bastante complicado, llueve, para. Llueve. Salí hacer algunas vueltas y pude dar la pole. Fue una tanda muy cortita, sin nervios ni nada” comentó el joven piloto correntino. Luego agregó: “La verdad es que estoy con sabor un poco amargo. Me hubiese gustado que estén todos los pilotos, pero también los entiendo. Los organizadores hay muchas cosas que no están escuchando a los pilotos. Le quiero dedicar este triunfo a ellos que están luchando por un mejor motociclismo.