Bellas Artes inaugura “La leyenda de la niña carbonilla”

En la sala "Justa Díaz de Vivar" del Museo Provincial de Bellas Artes será inaugurada el miércoles a las 20 la muestra de Josefina Madariaga "La leyenda de la niña carbonilla”. La entrada es gratuita

El curador Julio Sánchez Baroni se refirió a la exposición y a su autora y consideró que, como muchos niños, Josefina Madariaga creció escuchando cuentos del Lobizón, el Curupí, la Luz Mala, y el Pombero, en la escuela, en su familia y en la calle. La ley, lo que está permitido y lo que no, se aprendía a través del mito (no salir a la siesta porque te roba el Pombero, por ejemplo). San La Muerte y el Gauchito Gil son otros de los personajes habituales en el imaginario correntino, en las procesiones a los santuarios el calendario parece alterarse y tiempo y espacio entran en una dimensión mítica.

“El ritual formó parte de su vida, restos de loros, palomas y otros animalitos eran ceremoniosamente enterrados por ella y sus amiguitos mientras tarareaban la marcha fúnebre pues la muerte inspiraba respeto. Este es otro de sus temas, el vaivén entre la vida y la muerte, de ahí su interés por los autómatas, la creación del hombre de maíz del Popol Vuh, la historia de Frankenstein y otros, es decir mecanismo u objetos inertes que de pronto despiertan a la vida. Sus personajes con máscaras de gas tienen algo de autómatas, son humanos con rostros de metal haciendo equilibrio entre la integridad y la destrucción. ¿Por qué hay tantas niñas en sus carbonillas y cerámicas? Quizá porque en la sique de la niñez se cristalicen las estructuras míticas regionales y universales”, dijo.

Sánchez Baroni marcó también que más adulta, la artista quedó encanta con el realismo mágico de la literatura latinoamericana y también con el grabado de Durero, El Caballero, la muerte y el diablo, 1513. “Comprueba que en el arte y en las letras existe un mundo semejante al que vivió de chica. La gran diferencia es que ella no aprendió el mito en los libros, sino en carne propia. Sus carbonillas remiten a la paleta limitada de la fotografía blanco y negro, y por ende al tiempo “de los antiguos”, como se dice en las zonas rurales, o in illo tempore, como precisa Mircea Eliade, pues más allá de los abuelos la memoria del individuo entra en un tiempo mítico. La tradición guaranítica, la herencia jesuítica, y el misterio inescrutable de la vida y la muerte se cruzan y se sintetizan en las carbonillas y cerámicas de Josefina, quien logra activar un universo vital e intangible donde lo tenebroso y lo maravilloso no pueden existir el uno sin el otro”, marcó.

Josefina Madariaga, nació en Mercedes Corrientes, es licenciada en Artes Visuales de la UNA. Trabaja en la producción de obra, en la docencia, y gestión.

Recibió el Premio Adquisición del Banco Provincia de Corrientes en Arteco 2022, el Premio adquisición del Museo Vidal de la Provincia de Corrientes Arteco 2022, Premio Graduado Salón Prilidiano Pueyrredón 2018, de la UNA. Mención al artista correntino, Salón Mesopotámico Curuzú Cuatiá 2012.

Presentó “Ritual” en Una obra un Artista, 2023, “El otro Lado” en el Banco Nación Galería 2017“El Otro lado” en el Consulado Argentino de Barcelona, 2019.

Su obra fue exhibida en numerosas exposiciones colectivas y centros como Aama CCSan Martin, en Muntref, participando de Ulises Inmigrante, en Galeria Pasaje 17, en La Tabacalera, Madrid, en la UNNE, muestra virtual Mita’í Litoral, CCBorge, CCRecoleta, ECA Mendoza,

Fue Jurado de Becas estimulo Artes Visuales de Corrientes 2023. Seleccionada en Itaú Artes Visuales 2023 , 16° Uade Artes Visuales, 2021. Salón Nacional de Artes Visuales, 102° y 108° Edición, Casa del Bicentenario 2019, Palais de Glace 2013. Selección en el Premio UNNE para las Artes Visuales Provincia de Corrientes, 2019. Selección en la 58° y 61º edición del Salón Manuel Belgrano, 2016 y 2013. Participa del programa de artistas PAC, y Glamart en 2022.

VAE