Picante reacción de Sabrina Rojas después de que Flor Vigna defendiera a Luciano Castro

Luego de las repercusiones que despertaron las declaraciones de Flor Vigna al defender a su novio, Luciano Castro, y hablar de su rol como papá, Sabrina Rojas (la ex del actor con quien tiene a sus pequeños Esperanza y Fausto) dio que hablar al responderle a la cantante.

“(Flor) no tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá porque no tiene cotidianeidad. Ella hace meses que no ve a mis hijos y tal vez los ve un ratito cada dos o tres meses, así que ahí no podés discernir mucho cómo es una persona como papá cuando no estás siendo parte de ese costado de Luciano”, comenzó diciendo Sabrina en una nota que dio a Intrusos.

“Está de novia, creo yo, con la versión de Luciano como novio. Cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que sólo la versión novio, la vida en pareja es otra”, agregó.

Y en cuanto a los dichos de Vigna, cerró, filosa: “Me sorprende que hable de cómo es Luciano como papá porque cuando no sabés cómo es con sus hijos, no tenés mucho para opinar. A ella la recibí en mi casa con cariño y es muy amorosa cuando los ve a mis hijos, pero de repente, ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estas ocupada”.

FILOSO COMENTARIO DE SABRINA ROJAS CONTRA FLOR VIGNA

Lejos de pasar por alto la actitud de Flor Vigna que compartió un polémico y explícito video junto a Luciano Castro, Sabrina Rojas le hizo frente a las repercusiones que generó la publicación y fue contundente con su opinión.

“Ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”, lanzó Sabrina, sin filtro, en referencia a la participante de Bailando 2023, en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“Está bueno que Flor, que es quién sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vea a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas”, continuó la ex del actor, con quien tiene a sus pequeños Esperanza y Fausto.

Por último, Sabrina dio detalles de cómo era su trato con el padre de sus hijos cuando eran pareja: “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”.

Fuente: Ciudad Magazine