La sorpresiva reacción de Emilia Mernes cuando fue consultada sobre el gobierno de Milei

En el marco de su extensa gira promocional por España, Emilia Mernes accedió a una serie de entrevistas respecto de su pasado, el gran presente que está viviendo y los desafíos para el futuro. Sin embargo, la cantante se vio sorprendida cuando una periodista de Europa Press decidió abordar temas de relevancia política, un inesperado giro en la charla que derivó en una situación de notoria incomodidad tanto para la artista como para su staff.

“Los argentinos pueden sufrir recortes por el nuevo gobierno de (Javier) Milei. Entonces mi pregunta es como mujer, argentina y artista, ¿cómo estás viviendo todo un poco esto que se generó?”. Mientras escuchaba la pregunta, la entrerriana dirigió una mirada a un miembro de su equipo que se encontraba fuera de cámara. Este gesto no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, catapultando a Emilia a la tendencia del momento.

La respuesta de la cantante consistió apenas en una sonrisa mientras se escuchó la voz de una de sus asistentes: “No vamos a hablar de política”. Este episodio no solo se limitó al ámbito de la entrevista, sino que trascendió las fronteras de la sala y se expandió rápidamente en las plataformas digitales. La polarización de opiniones en torno a este suceso se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Por un lado, surgieron críticas hacia Emilia por no pronunciarse a favor o en contra del presente político, considerando que su posición podría tener un impacto significativo dada su visibilidad como figura pública. Por otro lado, hubo quienes defendieron la decisión de la cantante, argumentando que no todas las figuras públicas deben asumir de manera pública su ideología o pensamiento político.

El fenómeno de la entrevista de Emilia con Europa Press no solo resaltó la complejidad de la relación entre los artistas y la política, sino que también puso de manifiesto la presión que enfrentan las figuras públicas para posicionarse en temas de relevancia nacional. Ante ello, algunos de los que opinaron al respecto sostuvieron que la neutralidad política es una elección válida, mientras que otros argumentaron que en tiempos de cambios significativos en la política y la sociedad, los artistas tienen la responsabilidad de usar su plataforma para expresar opiniones y contribuir al diálogo público.

El debate alcanza a otra cuestión candente en el último tiempo, como es la discusión sobre si es posible separar al artista de su obra. ¿Me puede gustar una canción, una película o un libro si no estoy de acuerdo con las opiniones de quien la interpreta, actúa o escribe?

En ese sentido, los últimos días quien se refirió al tema fue Lali Espósito, quien suele estar involucrada en este tipo de cuestiones: “Yo puedo no estar de acuerdo con vos. Tengo amigos y he tenido parejas que opinan absolutamente contrario a mí, y, siempre que no entremos en el nivel de la falta de respeto, jamás eso es un problema. Al contrario, uno se podría nutrir del pensamiento del otro, podría aprender. Uno puede tener un ida y vuelta respetuoso y me parece que esa es la base de todo. No es pensar diferente. El problema es qué hacemos cuando pensamos diferente: ¿Vamos a bardear al otro? ¿Vamos a mentir sobre el otro? ¿Necesitamos demonizar a ese otro para que nadie escuche su opinión?”.

