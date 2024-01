Boleto: hoy es la audiencia pública en medio de posibles paros y presentaciones judiciales

El Concejo Deliberante concretará hoy la segunda audiencia pública en el marco del proyecto que propone una actualización tarifaria del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Corrientes y desde la Defensoría de los Vecinos evalúan presentaciones judiciales dado que “podría caer el sistema del transporte", mientras que desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) evalúan un nuevo paro en reclamo de aumentos salariales.

A partir de las 8 hoy en el recinto del Concejo Deliberante se realizará la segunda audiencia pública sobre el proyecto que propone una nueva actualización tarifaria. Según informó el Presidente del cuerpo deliberativo, Marcos Amarilla informó que “se inscribieron 11 en total y las únicas instituciones son la Defensoría de los Vecinos y La Cetuc”.

En este marco, el Defensor de los Vecinos Agustín Payes, que es uno de los oradores que participará en la audiencia pública de hoy se refirió al incremento del boleto y en diálogo con Radio LT7 indicó que “vemos que se está cayendo el sistema de transporte público en la ciudad. Así como se está planteando, es imposible que perdure más allá de abril o mayo con estos planteos de elevar el precio del boleto a $823 por parte de las empresas, y a $727 por parte de la Municipalidad”.

“Las empresas, con estas pretensiones, lo que van a lograr es que se les caiga el principal sostenedor del sistema, que es el que paga del boleto plano, porque quieren elevar a un precio que es impagable para los ciudadanos. Y la gente tiene como viajar, se va a amañar”, agregó.

“Las empresas muestran una especie de desprecio hacia la gente, hacia el usuario. Fijese que cuando amenazaron con que se iban y dejaban el servicio, en la mayoría generó sensación de alivio”, opinó.

Con respecto a la posibilidad de hacer una presentación judicial, Payes indicó: “Por supuesto, siempre estamos atentos al procedimiento. Esto es una situación límite, porque puede caer el sistema del transporte”.

Pero el debate del aumento del costo de la tarifa del servicio se produce en medio de las negociaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes que reclama aumentos salariales y los prestatarios de las cámaras empresarias del servicio de transporte urbano de pasajeros.

En la última reunión del jueves no hubo acuerdo y si este lunes no llegan a buen término peligra un nuevo paro en la ciudad de Corrientes. La medida se definirá tras la siguiente audiencia que tiene fecha para el 29 de este mes a las 15.

Según información que trascendió a nivel nacional, el gremio amenazaba con un paro ante la falta de acuerdo con las cámaras empresarias por aumentos salariales. Los choferes reclamaban un incremento del 27% en enero y del 33% en febrero.

Y a pesar de que el Secretario General de la UTA, José Luis Sabao aclaró que en Corrientes no están pensando en medidas de fuerza y que la intención es continuar el diálogo para encontrar una salida consensuada al conflicto salarial, no se descarta que el gremio local se adhiera a una posible convocatoria nacional en caso de definirse medidas de fuerzas como sucedió en las últimas oportunidades.

En este contexto, el Intendente Eduardo Tassano consultado sobre el futuro del boleto de colectivos, optó por no aventurarse a ofrecer cifras concretas: "No vamos a tomar medidas demagógicas", afirmó en diálogo con AM 900. En este contexto, recordó que el precio histórico oscila entre 0,80 y 1 dólar, equivalente a aproximadamente 1000 pesos, pero insistió en que es crucial no comprometer la calidad del servicio.

"Lo más importante es mantenerlo, porque por más caro que sea el boleto, seguirá siendo más económico que utilizar servicios de remís para ir y venir", subrayó Tassano. Haciendo un llamado al sinceramiento de los valores, el intendente destacó la importancia de encontrar un equilibrio que garantice la sostenibilidad del transporte público sin afectar significativamente el bolsillo de los usuarios.

El proyecto de ordenanza que propone elevar el precio del boleto del servicio urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes cuenta con la aprobación de la primera lectura, que dio lugar al llamado de la primera audiencia pública que se realizó el 8 de enero de la que participaron 7 personas. Este fue el segundo paso en el estudio del proyecto de ordenanza donde el empresariado del transporte había presentado dos tarifas una de $825,22 sin subsidios y otra de $508 con subsidios, mientras que la Municipalidad de Corrientes propuso un incremento de boleto superior al 100 por ciento, elevando el precio actual de $200 a $422,59.

Pero ante una nueva reunión de los integrantes del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) donde solicitaron que la tarifa pase a costar 727 pesos, medida que fue apoyada por la empresa Miramar Estrella, y Ersa solicitó que el pasaje aumente a 832,84 pesos, el Concejo Deliberante convocó a la segunda audiencia pública que se realizará hoy y que tras concretarse dará luz verde para avanzar con una nueva tarifa antes del 31 de enero que es el plazo de cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo Municipal