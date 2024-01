n Una beba de tres meses murió por dengue en Misiones y es la novena víctima en la provincia desde mediados de diciembre pasado. En la última semana el sistema de salud reportó más de 2.600 cuadros febriles que fueron asociados a dengue por otros síntomas que evidenciaban los pacientes que acudieron a consulta.

El Ministerio de Salud Pública reportó este sábado el fallecimiento de la víctima más joven que se cobra la enfermedad en Misiones desde mediados de diciembre. Se trata de una beba de tres meses que ingresó en la madrugada del viernes al Hospital Pediátrico “Doctor Fernando Barreyro” con un cuadro de convulsiones debido a un cuadro febril.

Los médicos no tardaron en establecer que estaba cursando un cuadro de dengue y la derivaron de urgencia a terapia intensiva pero su evolución no fue buena y falleció este sábado a la mañana a causa de un “shock refractario a catecolaminas, shock hemorrágico/hipovolémico por dengue, falla multiorgánica, arbovirus (dengue)”, señalaron los médicos del mencionado hospital. La beba no tenía comorbilidades.

El director de Epidemiología de Misiones, Javier Ramírez, admitió que el reporte de casos viene en aumento. “La curva está sostenida en ascenso. Seguimos con un volumen de notificaciones interesante”, agregó.

Además de reportar el fallecimiento de la beba, desde Salud Pública dijeron que son 37 las personas que permanecen internadas cursando la enfermedad, de las cuales 29 están en centros asistenciales públicos de Posadas y las restantes ocho en el Hospital Samic de Eldorado, a 200 kilómetros de la capital provincial.

Ramírez destacó la fortaleza del sistema sanitario provincial para asistir a los pacientes con dengue. Sostuvo que a todos se les asigna cama y la internación se prolonga el tiempo necesario para la recuperación total.

El funcionario dijo que la transmisibilidad del dengue sigue elevada en la provincia y que se va a mantener en las próximas semanas. Es por eso que pidió a la población que elimine los reservorios de agua limpia donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.

El primer deceso por dengue en Misiones se reportó el 13 de diciembre pasado y fue una beba de cinco meses. Un día después falleció una mujer de 39 años. La tercer muerte se produjo el 30 de diciembre y la víctima fue una mujer de 34 años.

Este año el virus se cobró la vida de una mujer de 71 años, otra de 63, un hombre de 83 años. La séptima víctima fue una mujer de 36 años que residía en la localidad de Puerto Piray; y el 25 de enero murió una adolescente de quince años.

Según el último boletín epidemiológico, entre diciembre del año pasado y y mediados de enero, el país reportó un total de 12.511 casos de dengue, de los cuales 11.682 corresponden a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.