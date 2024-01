Bandidos rurales: denuncian que ladrones usan sapucays y silbidos para robar

Vecinos de la localidad correntina de Alvear marcharon este martes frente a la comisaría y la Municipalidad para exigir por seguridad, tras una ola de robos de los denominados “bandidos rurales”.

Según denunciaron, esta banda, que opera mediante sapucays y silbidos, realizó múltiples robos durante el último tiempo en dicha localidad.

“Venimos sufriendo una ola de robos y delincuencia, no solamente sufrimos daños de bienes materiales sino psicológicos”, destacó Agustina Ramírez, vecina de Alvear.

Además, dijo que“se mueven a caballo, sabemos quienes son, hasta hirieron a un vecino con arma blanca para robarle”.

Agustina Ramírez, destacó que sienten “impotencia” y están “hartos” de esta situación.

Por ello, exigen más seguridad y controles, “el comisario me dice que no hay efectivos que un día le sacaron 12 policías y no repusieron personal, lo que me dijo fue que hay un solo policía para la búsqueda de todos los robos”, concluyó Ramirez en diálogo con Canal 9.

Entre tanto, El Litoral pudo saber que este martes referentes de la marcha fueron recibidos por el director de la unidad regional 5 mayor, Héctor Gauna y el jefe del Priar comisario Sotelo.