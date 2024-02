Paso de la Patria: un hombre fue denunciado por el abuso sexual a una nena de 3 años

En un aberrante hecho, la mamá de una nena de 3 años denunció a un hombre por el abuso sexual de su hija, y en consecuencia se aguarda la actuación de la Justicia para la aprehensión del acusado que vive en el barrio Frutilla de Paso de la Patria.

La presentación judicial se hizo en Goya el lunes 29 de enero último ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de esa ciudad.

“Denuncié en Goya porque vivo en esta ciudad con mi pareja”, relató la mujer, de 26 años quien explicó además que el acusado es la actual pareja de su mamá, o sea, abuela de la menor.

Planteó primeramente que la Justicia es lenta y añadió que por lo general los fines de semana viajan a Corrientes. “El abuso sexual ocurrió en casa de mi mamá en Paso de la Patria. La actual pareja de ella es de Sáenz Peña, Chaco, y hace 8 años está con mamá”, describió.

La denunciante, llamada Mica, citó un antecedente con su hermana, antes de profundizar en lo vivido por su nena. “Ahora pasó con mi hija”, sostuvo en contacto con el periodista Pedro Barboza de Paso de la Patria. “Me enteré porque le pregunté si alguien le tocaba. Eso fue cuando la estaba bañando y me respondió Lalo, que es la pareja de mi mamá”, relató. “Lalo le dicen a la pareja de mi mamá que se llama Eduardo”, aclaró.

En cuanto al contexto de la situación, dijo que ratos antes, en la cena “salió el tema de una nena de 13 años que es nuestra vecina y está embarazada, y estábamos hablando de que nadie sabe del papá de la criatura”.

Luego “terminamos de cenar, y la llevé a bañar a mi hija, y mientras le cambiaba se me ocurrió preguntarle si alguien le tocaba la cola, y ahí es donde me dice Lalo, como un secreto, o sea en voz baja. Claro, como un secretito”.

Sobre su reacción admitió: “Yo me quedé en shock. Entonces sigo cambiándole y hablándole, y preguntando; como 5 veces le habré preguntado mientras le cambiaba. A todo me respondió Lalo. Y es ahí que me doy cuenta que sí es verdad que le está tocando. Me quedé aterrada”.

Acerca de su reacción inmediata Mica explicó que “le hablé y le dije que nadie le tiene que tocar ni besar, que eso está mal...”

“Esa tarde mi mamá me pregunta qué pasó. Y ahí le conté. Me dijo en ese momento como que ella no se iba a callar, que me iba a defender, y que esas cosas ella no va a tapar”, aunque profundizó en los conflictos familiares y contó que su mamá también había sido abusada de niña y que su abuela jamás le creyó.

Juego

Sobre los hechos. Mica dijo que “encima el tipo este jugaba mucho con mi hija. Entre juego y juego, claro, él la manoseaba”.

“Ayer otra vez le pregunté a mi hija: ¿qué te hace Lalo? Me dice cosquillas. Y yo le digo: si te toca tus partes ¿dónde te hace cosquillas? En la cola, me dice ella. Y 'la cola' llama a su parte íntima. O sea, imagínate lo que le está tocando al tipo. Dios mío. Te da escalofrío”, sentenció la mujer.

En su denuncia detalló además que el domicilio de su mamá se encuentra en el barrio Frutilla de Paso de la Patria, en el kilómetro 3 de la Ruta Provincial 6.

En Goya, la investigación de la causa se halla en manos de la titular de la Unidad Fiscal en turno, en feria, Patricia Armendía, quien ya habría dispuesto que se sustancie un exhorto judicial, para lograr la aprehensión del acusado, quien deberá comparecer sobre las graves acusasiones que pesan en su contra.

(WA)