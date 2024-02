San Martín recibe a Ferro y quiere consolidarse entre los ocho mejores

Con la vuelta de Agustín Pérez Tapia, San Martín intentará extender su racha positiva cuando reciba a Ferro Carril Oeste en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro se jugará este domingo en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” de la capital correntina, comenzará a las 21 y sirve como previa para el clásico del martes frente a Regatas.

San Martín atraviesa un buen momento. Ganó los últimos tres partidos que jugó (uno como visitante y dos como local) para quedar en el octavo lugar de las posiciones con un registro de 11 triunfos y 8 derrotas.

Los conducidos por Gabriel Revidatti crecen a partir de la producción colectiva y actuaciones individuales destacadas.

Para el cotejo de este domingo se anuncia la vuelta de Agustín Pérez Tapia que dejó atrás una doble fractura en la mano y estará a disposición del cuerpo técnico después de dos meses.

El escolta y uno de los goleadores del equipo se lesionó el 19 de diciembre de 2023 en el partido que San Martín jugó con Argentino en Junín (Buenos Aires).

Sin embargo, Revidatti no tendrá el plantel completo porque no estará Manuel Buendía que se volvió a lesionar la mano izquierda durante el partido del pasado 2 de febrero contra Peñarol. El Base ya estuvo ausente en la victoria contra Instituto y no podrá jugar todavía al menos 4 semanas.

Con la vuelta de Pérez Tapia el cuerpo técnico sumará una variante podrá distribuir mejor los minutos en cancha. Contra Instituto, el domingo 4, Lucas Gargallo estuvo en cancha 38 minutos, Gastón García 36 y Franco Méndez 30. Además, el pivote Bryan Carabalí jugó 35 minutos.

Por su parte, Ferro Carril Oeste está décimo tercero con 9 triunfos y 12 derrotas pero llega a este compromiso al sufrir una histórica derrota frente a Regatas donde perdió por 46 puntos (93-47).

El viernes, en el parque Mitre, el equipo de Caballito fue claramente superado y sufrió su falta de efectividad, principalmente en los tripes donde alcanzó un magro 6% (2 de 31).

El encuentro de este domingo en Corrientes entre San Martín y Ferro será la revancha del que jugaron el pasado 21 de diciembre de 2023 en el barrio porteño de Caballito donde el local se impuso 76 a 71.

El base Tomás Spano fue el goleador de Ferro con 18 puntos, mientras que en San Martín los principales goleadores fueron Manuel Buendía con 21 y Gastón García con 14.