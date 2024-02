La correntina Nahiara Galeano defiende su título nacional de ajedrez en el Cenard

La correntina Nahiara Galeano ganó sus primeras dos partidas, de un total de nueve, disputando en la categoría femenino sub 16 un nuevo campeonato argentino de Ajedrez. La ajedrecista de Riachuelo es la actual campeona nacional y defiende el título que obtuvo con 14 años en el 2023.

El torneo nacional comenzó el viernes y se realiza en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más de 350 jugadores de todas las categorías compiten por la clasificación a los Juegos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales.

El evento se desarrolla des la categoría sub 8 hasta sub 20 (absoluta y femenina) bajo la supervisión de la Federación Argentina de Ajedrez. Los campeones argentinos de cada categoría se clasificarán a los Juegos Sudamericanos, los Juegos Panamericanos y Mundiales.

La campeona correntina oriunda de Riachuelo, viene de ser subcampeona en el ritmo rápido y tercer puesto en el ritmo clásico en el torneo sudamericano realizado en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, Brasil a fin del año pasado.

En este campeonato argentino 2024 que se está disputando en Caba, participan las mejores de cada provincia en todas las categorías. El profesor de educación física y entrenador Samuel Gogna, dijo a Agencia Wajosi que la ajedrecista correntina está alojada en las instalaciones del Cenard.

El torneo argentino termina el próximo martes 13.

Trayectoria de Galeano

La fructífera cosecha de Nahiara registra, desde 2019, los siguientes logros y puestos: Subcampeona sub 11 campeonato Provincial Correntino 2019. Caa Catí. Corrientes. Tercera en el Campeonato Sudamericano de Ajedrez Escolar en Foz de Iguazú, Brasil. 2019. Campeona sub12 campeonato provincial Online blitz. Organizado por secretaría de deportes de la provincia de Corrientes. 2020.

Campeona sub12 campeonato provincial Online bullet. Organizado por secretaría de deportes de la provincia de Corrientes. 2020. Mejor jugadora sub 13 de la Argentina. Campeonato Argentino organizado en CABA. 2021.

Representante Argentina en el mundial online de ajedrez rápido de menores. 2021. Empatada en puntos en el tercer puesto de los “Juegos Evita” en Mar del Plata. 2022. Campeona provincial sub14. Organizado por secretaría de deportes. 2022.

Campeona Sudamericana blitz sub 14 femenina. 2022. Asunción, Paraguay. Campeona Argentina en la categoría sub 16 femenina 2023. San Luis. Campeona Provincial por equipos de ajedrez educativo en la categoría de secundaria 2023. Corrientes. Campeona Provincial sub 16 femenina 2023. Corrientes.

En 2022 recibió el premio del Circulo de Periodistas Deportivos de Corrientes a la mejor ajedrecista de Corrientes.

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. subcampeona en el ritmo rápido y tercer puesto en el ritmo clásico.