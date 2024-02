Colón se medirá con Atlético Tostado de Santa Fe en el inicio de la Liga Federal

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), dio a conocer el programa de partidos correspondiente a la primera fecha de la Liga Federal 2024. Colón, el único representante de Corrientes, iniciará su participación de local: el viernes 1 de marzo recibirá al Club Atlético Tostado de Santa Fe.

Se debe recordar que el elenco Violeta forma parte de la zona B de la Conferencia Norte, además, junto a Tokio de Posadas, Hércules de Charata, Hindú de Resistencia, Sarmiento de Formosa, y Unión de Bandera (Santiago del Estero).

La primera fecha del grupo B se completará con los siguientes encuentros: Domingo 25 febrero, a las 21, Tokio vs. Hindú de Resistencia y a las 22, Hércules de Charata vs. Unión y Juventud de Bandera. Viernes 1 marzo: a las 22, Hindú de Resistencia vs. Sarmiento de Formosa.

Ele sábado 2 marzo, a las 22, jugarán su segundo partido de la competencia, Tokio de Posadas y Atlético Tostado.

Se debe recordar que los equipos participantes de la edición 2024 de La Liga Federal fueron divididos demográficamente en siete conferencias: Sur, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Metropolitana, Litoral y Centro. Todas ellas contarán con dos divisiones internas a excepción de la Metropolitana, que contará con tres.

Justamente en el primer día de competencia habrá acción en la conferencia Metropolitana, más específicamente en el grupo A, con 3 de Febrero recibiendo a Ateneo Popular Versalles, All Boys a Italiano, El Talar a GEVP, River a Sportivo Escobar y Temperley a Estudiantes.

Vale recordar que la plataforma de streaming Básquet Pass transmitirá en vivo todos los partidos de la temporada, tal y como sucedió en la edición anterior.

Cómo viene

El elenco del barrio La Rozada mantuvo la base del plantel que disputó el Torneo Pre-Federal, aunque llegaron nombres para reforzar la plantilla.

El plantel dirigidor por el entrenador Horacio Bruncumple con la prentemporada en doble turno, incluyendo gimnasio. Se aguarda que se sume alguna incorporación más para poder cerrar su equipo para el certamen federal.

El equipo correntino actualmente está conformado por Emilio Vallejos, Luciano Cárdenas, Facundo Mareco, Santiago Corti, Facundo Brun y Enzo Berardi (todos mayores). Además Cristian Ojeda y Bautista Brunel (ambos U23). En tanto que los jugadores que se sumaron fueron Mateo Castagno (Mayor), Ezequiel Lecca y Valentino Jordan (ambos U21) y Pablo Gauna (U23).