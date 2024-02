River se entrena a la espera de los recuperados para armar el once titular

El plantel de River se entrenará este sábado por la tarde con la mira fija en el próximo objetivo de la Copa de la Liga: Vélez Sarsfield. El equipo comandado por Martín Demichelis, cuya meta será superar a Independiente y alcanzar el primer puesto de la Zona A, se medirá con el Fortín de Liniers en el estadio Monumental el domingo desde las 19:15 horas. Aunque no goza de demasiadas alternativas como para patear el tablero, el entrenador del Millonario todavía está a la espera de lo que pueda suceder con algunos jugadores que están terminando de recuperarse del partido del pasado miércoles.

Hubo algunos nombres que no terminaron al ciento por ciento luego del triunfo contra Barracas Central por 2-0 en la cancha de Lanús, como Andrés Herrera, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca y Miguel Ángel Borja. Sin embargo, hay dos de ellos -los laterales- que probablemente salgan en el once inicial porque no hay más opciones en el banco de suplentes, a falta de conocer la lista de convocados.

Si bien Agustín Sant'Anna se incorporó al grupo en el entrenamiento del viernes por la mañana, el cuerpo técnico apunta los cañones a un debut más tardío. Hay que recordar que el marcador de punta proveniente de Defensa y Justicia estuvo ausente en el último partido del conjunto de Julio Vaccari a raíz de su decisión de querer ser vendido a la Banda. Finalmente, la transacción se concretó por un monto cercano a los 3 millones de dólares. En tanto, el uruguayo podría tener su estreno absoluto oficial el miércoles 7 de febrero ante Excursionistas, por los 32avos de la Copa Argentina, en el estadio de Colón de Santa Fe.

Por su parte, Santiago Simón continúa recuperándose de su luxofractura del primer metacarpiano de la mano derecha, mientras que Milton Casco recién llegaría para disputar el torneo más federal del país. El ex-Newell´s estuvo toda la pretemporada afuera de los amistosos ante Pachuca y Monterrey porque había sido operado de los meniscos de la rodilla derecha a fines del año pasado. Frente a esta compleja situación, se estima que Herrera y Díaz no abandonarán su lugar en la formación titular.

El Colibrí también podría mantener su sitio porque viene intratable últimamente. Convirtió goles en los dos partidos que jugó River en el actual certamen local y se entendió bien con Agustín Ruberto en el segundo tiempo contra el Guapo. Al igual que sucedió en el Néstor Díaz Pérez, Franco Mastantuono cuenta con grandes chances de acompañar al colombiano en la delantera. El juvenil de la categoría 2007 sorprendió en la pretemporada al CT y ahora hizo ilusionar a los hinchas con algunos destellos interesantes de su calidad. Hasta tuvo tres ocasiones claras para marcar su bautismo de fuego, pero no pudo concretarlas.

El resto del equipo se mantendría similar, sobre todo en el sector de la zaga central y en el mediocampo. De cara a los próximos compromisos, River volverá a tener a disposición a Sebastián Boselli, cuya participación en el Preolímpico de Venezuela finalizó por la eliminación de la Selección Sub-23 de Uruguay. No obstante, deberá esperar unos días más a Pablo Solari y Claudio Echeverri, que pasaron al cuadrangular final con la Argentina de Javier Mascherano.

La probable formación de River vs. Vélez, por la Copa de la Liga

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Franco Mastantuono o Facundo Colidio y Miguel Borja.

Tyc Sports