La Aoem solicitará al Ejecutivo Municipal la reapertura de la paritaria salarial

Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) solicitará formalmente la reapertura de paritarias salariales. Durante el 2023 lograron un incremento interanual del 147 por ciento. “Vamos a solicitar un porcentaje de fuerte impacto porque los sueldos municipales son los más bajos en comparación con los de la Provincia” advirtieron.

Ante la crisis inflacionaria, desde el gremio municipal analizan el porcentaje de incremento salarial que solicitan para el periodo 2024-2025. Y en este marco, el secretario de la Aoem, Walter Gómez en diálogo con El Litoral indicó que “nosotros vamos a presentar en los próximos días el pedido de apertura de las nuevas paritarias. Hay que recordar que las paritarias nuevas comienzan el 1 de marzo. Está en proceso el último tramo donde habíamos conseguido el bono de 100.000 pesos. En enero se pagó 50.000 pesos y el resto se pagará en febrero”.

Sobre el porcentaje de incremento que solicitarán al Ejecutivo Municipal, Gómez explicó que “vamos a estudiarlo porque hoy por hoy debemos realizar un análisis de manera diferente porque hay un Gobierno Nacional nuevo, hay que ver los números de la coparticipación nacional y provincial para hacer el pedido. Además de considerar el presupuesto que se ha presentado en el Concejo Deliberante como ordenanza”. “Todo eso debemos poner sobre el tapete para estudiar y realizar el pedido salarial”, aclaró.

“No podemos aventurar no en decir ahora que vamos a pedir un porcentaje determinado y en cuanto tiempo. No se si seguiremos con el mismo método de definir un porcentaje para todo el año, porque no nos apartamos de que podríamos tratar la cuestión salarial cada dos meses, porque con esta inflación no sabemos como actuar y cómo va a continuar esto”.

En este marco, Gómez destacó que “hemos logrado un aumento interanual total del 147 por ciento pero la inflación fue del 210 por ciento, hemos perdido terreno en la cuestión salarial”.

“Estamos recabando toda la información sobre los recursos para definir un porcentaje que va a ser de fuerte impacto porque los sueldos municipales son los más bajos en comparación con los de la Provincia”.

“Además estamos estudiando la posibilidad de avanzar con paritarias más seguido. Tratamos en marzo y vamos a ver la posibilidad de volver a sentarnos antes de julio sobre todo por como va avanzando la inflación, por lo menos para no seguir perdiendo ante la inflación” dijo y aclaró que “no es que hemos logrado malos porcentajes de incremento salarial, pero nunca le podemos ganar o empatar a la inflación”.