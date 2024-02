“Furia” se confesó y reveló un detalle que se hizo viral: “Hace dos meses no me depilo"

Juliana Furia Scaglione tuvo un ataque de sinceridad frente las cámaras de Gran Hermano 2023 (Telefe) y revolucionó la red. Se trató de un comentario sobre su intimidad. Hablar frente a las cámaras es algo que está acostumbrada a hacer cuando necesita reflexionar sobre su vida, cuerpo y demás cosas.

Por su parte, la hermanita agarró una pincita y comenzó a depilarse la nariz.

“Después de dos meses me depilé la nariz”, comenzó diciendo, para tener un remate a pura honestidad brutal. “Imaginate cómo está mi conch… ¡Nooo!”, lanzó Juliana Furia Scaglione.

¿Qué pasó con Furia después de la fiesta en Gran Hermano?

Juliana "Furia" Scaglione de Gran Hermano (Telefe) quebró en llanto por el destrato de sus compañeros, Emmanuel Vich y Joel Ojeda, y aseguró que pedirá hablar con el psicólogo.

Tras la fiesta que se realiza todos los viernes en Gran Hermano, Emmanuel y Joel encerraron a Furia en el sum y se mostraron indiferentes con ella.

"El que falta, falta", expresó Emmanuel mientras se reía y cerraba la puerta. Esta escena se viralizó de inmediato en la red generando repudio, y luego aparecieron videos de Juliana llorando y hablando con "El Chino" sobre lo ocurrido.

"Voy a pedir hablar con el psicólogo. No les intereso, nadie me llamó. Me da bronca porque yo no soy una forra. Estaban todos corte agitando y nunca me llamaron para nada. Se fueron todos de la fiesta y me dejaron encerrada adentro sola", expresó Furia.

"Sé que no lo hacen a propósito, pero no les interesa el otro. Cada uno está en la suya. Yo siempre estoy pensando en el otro. Yo si tengo 4 personas estoy pensando en darle de comer a todos. Yo acá tengo que ser diferente, ¿entendés? Me da bronca porque no tengo ganas de ser una forra", se sinceró.

