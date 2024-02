Revelaron detalles de lo que está ocurriendo entre la China Suárez y Lauty Gram

Durante los últimos meses se estuvo hablando de que la China Suárez y Lauty Gram estaban juntos. De hecho, a principios de año se filtraron unas fotos donde se pudo ver que estaban de vacaciones juntos. En este contexto, se supo que hubo una fuerte pelea entre las dos figuras, y a partir de esto se pudo ver que se distanciaron.

Frente a todo esto, Juan Etchegoyen decidió revelar detalles de lo que está ocurriendo entre las dos figuras. "Me cuentan que momentáneamente están separados, no saben si es definitivo, es todo muy reciente, han tenido una fuerte discusión en los últimos días", comenzó compartiendo el periodista.

Entonces, reveló: "La que toma la decisión de separarse, momentáneamente, es la China. A mí la información que me llega es que la China se habría cansado de los planteos que muchas veces le hace Lauty Gram sobre manejos de su vida. Y esta frase es terrible, me dicen que la China Suárez se hartó de la inmadurez de Lauty Gram".

Luego, decidió hacer referencia a las coincidencias que se vieron en las últimas horas entre la China Suárez y Rusherking, que fueron pareja tiempo atrás. "¿Qué rol juega en toda esta historia Rusherking?", comentó Juan, y compartió: "Cuando vi las imágenes, pregunté si esta crisis de la China y Lauty Gram tiene algo que ver o no con Rusherking, y hasta ahora no recibí respuesta... lo cual me sorprende".

Fuente: Pronto