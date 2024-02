La frase de Romina Uhrig a Furia que desató su fuerte descargo contra sus compañeros

Romina Uhrig ingresó por 48 horas a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) y la revolucionó en todos los sentidos. La cuarta finalista del reality anterior fue elegida por la producción para ayudar a los chicos a tener la vivienda en condiciones y dejar un mensaje familiar en medio de los fuertes cruces que se dieron hasta ahora. Poner un poco de paz.

En su llegada, Romina se emocionó con volver a estar en la casa donde fue "feliz", tal sus propias palabras. Les dejó consejos a los hermanitos sobre cómo cocinar, ahorrar dinero y mantener todo en orden ante la suciedad que encontró al llegar. Además, les pidió que "disfruten" de estar ahí.

En medio de la primer charla, mate por medio, Romina Uhrig tuvo unas palabras para Juliana "Furia" Scaglione, donde la definió e hizo que se pusiera colorada... pero de inmediato, le respondió con el carácter que la caracteriza.

ROMINA: No te conozco mucho, te estoy viendo ahora y creo que te pones esa coraza de mala, de Furia y sos buena... Mirá se pone colorada... No sé que te habrá pasado en tu vida, tiene que ver mucho cuando uno quiere mostrar esa dureza, esa firmeza, ese enojo porque algo pasa...

FURIA: No viene por ahí, yo soy un ser re piola. Pero si me venís a atacar me defiendo. Y mi defensa es tan violenta, o como se quede, que asusta. Entonces no me jodas, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Es porque querés cámara, amigo...

ROMINA: No pasas por cámara, es porque están jugando...

FURIA: Sí, porque qué pasa, duermen todo el día y le mandan una palabra la familia y 'uy me tengo que despertar'. Loco, andá a romperle las bolas a otro. Yo estoy tranquila... Dejate de joder, después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario a decir que les estoy por pegar. Te hacen toda una cama eh... acá no es joda. Entonces, si me venís a atacar, me voy a defender. Yo tengo mis por qué, no grito porque tengo ganas. Vienen a buscarme, literal. Se ve que soy una jugadora bastante fuerte, en su cerebro, que lo piensas y dicen 'a esta no la sacamos más' y bueno, te va a costar un poco. Capaz que la semana que viene me voy pero por lo menos yo te la voy a disfrutar. Y si te gusta que disfrute, o te recontra molesta, y... voy a ver tu cara de envidia, amigo, porque yo la voy a disfrutar acá igual. No me importa. Y vos decís 'July te va a hacer mal'. Bueno, hasta que me tenga que ir.

BAUTISTA: Bienvenida a la casa...

ROMINA: Suavecito, como culito de bebé...

La respuesta de Bautista fue el broche de humor al duro descargo de Furia, que no hizo autocrítica de sus malas acciones dentro de la casa, con sus compañeros y el propio conductor Santiago del Moro.

La participante suele estar a los gritos en cada gala de eliminación, festeja con insultos y ya tuvo varias peleas fuertes con otros chicos. Algo que fue cuestionado por mucha gente en redes sociales.

Romina entró para poner paños fríos luego de tantas situaciones polémicas y hasta el momento tuvo charlas de consejos con los chicos. Confesó, además, que encontró la casa en malas condiciones y que va a tener mucho trabajo por hacer.

fuente: Pronto