Martina Stewart cuestionó Romima Uhrig y aseguró que podría tener un pacto secreto

Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) con una misión y su llegada revolucionó la vida de los participantes.

La ex hermanita arribó al reality con el objetivo de enseñarle algunas técnicas para que los chicos aprendieran cómo limpiar la casa. Además, los sorprendió con los ricos platos que les preparó.

Si bien el ingreso de Romina parecía ser súper positivo, Martina Stewart, quien fue compañera de ella en la temporada anterior, le hizo fuertes críticas a la producción.

“Sabés que es muy raro lo del ingreso de Romina... cuando vos firmás un contrato con Telefe, te dicen que trabajás para ellos o sino te vas. Muchos se quedaron y otros se fueron. No sé si hay guita de por medio pero, realmente, una persona que se va...es rarísimo que haya entrado ella”, dijo la ex participante súper indignada.

“Además, podrían poner una figura copada, poner a otro ex GH con todos los quilomberos que hubo. Todo fue muy raro y me quedé pensando qué habrá pasado, cuánto habrá pasado en el medio. Nosotros, cuando nos fuimos del canal, había vía libre y más con la gente que sigue laburando ahí de GH. Yo creo que hay una suma importante de dinero, sino no me cierra”, cuestionó Martina en diálogo con Mitre Live (Radio Mitre).

Poniendo un manto de misterio sobre la producción del reality, continuó: “Capaz le debían algo....tal vez la sacaron antes de lo que tenían que sacarla de la casa en la edición anterior. Quizás fue un favor que le debían. Vota la gente pero no sé...en una fiesta medio en pedo se le escapó a Romina eso. Dijo que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar".

Finalmente, Stewart aseguró que le habría gustado que entrara Allfa: "Si entraba él, bueno, vaya y pase...el pobre viejo siempre está en la tribuna”.

Fuente: Pronto