“Teníamos que ganar sí o sí”, dijo el goyano Zenón

El goyano Kevin Zenón la está rompiendo en Boca. Este sábado el ex Unión de Santa Fe fue actor principal en las dos jugadas que terminaron en los goles con el que el Xeneize le ganó por 2 a 1 el clásico a San Lorenzo de Almagro en La Bombonera, donde recibió todo el cariño del público Xeneize que lo aceptó desde el primer juego.

Zenón participó del armado de la jugada del empate tocando con su guante de zurda para Cristian Medina al borde del área, quien descargó de primera para Edinson Cavani quien definió muy bien ante la salida apresurada del arquero Facundo Altamirano.

Y en la parte final del complemento, el goyano edificó una gran pared en el área con Darío Benedetto, la tocó por arriba de Altamirano, y antes de cruzar la línea el uruguayo Miguel Merentiel la aseguró para poner el desequilibrio.

“Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí para meternos entre los cuatro primeros de la tabla. Tambien sabíamos que era un rival difícil, que tenían un juego directo, que nos iban a esperar y a contraatacar cuando nosotros perdiéramos la pelota. Pero lo más importante es que ganamos y por eso estamos contentos”, dijo el goyano de 22 años a la transmisión televisiva que lo eligió “la figura del partido”.

En el segundo gol volvió a darse una jugada similar en el partido que Boca le ganó por 2 a 0 a Rosario Central. En esa oportunidad, Zenón definió ante la salida de Broun y Merentiel la empujó en la línea cuando parecía que el balón ingresaba de todas maneras al arco.

Este sábado, el uruguayo le puso el moño a la gran jugada que armó el ex Unión, aunque esta vez sí hacía falta que Merentiel la asegure.

“No pasa nada, como lo dije el otro día, lo importante es que el equipo gane y sume. Eso es lo importate. Después si entró o no, eso no importa; si la empuja o no, no importa. Lo importante es el esfuerzo y ganar”, dijo Zenón.

Durante la breve nota, Zenón mostró su solidaridad con Lucas Blondel, por la lesión que sufrió el ex Tigre en el primer tiempo. “Creo que se lastimó la rodilla, ahora vamos a ver cómo está; que tenga fuerzas y que esté muy tranquilo” señaló el goyano, que con solo 12 partidos en Boca (un gol) es titular indiscutido en el equipo de Diego Martínez.