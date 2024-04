Canarias se planta contra el turismo masivo con protestas multitudinarias

Miles de personas se han manifestado este sábado en las Islas Canarias para pedir un cambio en el modelo turístico de la región, que consideran saturado y masificado. Por extensión, los manifestantes hacen referencia también a la necesidad de una reforma en el modelo socioeconómico del archipiélago, basado principalmente en el turismo extranjero.

No solo han protestado en las islas; de hecho, la primera reunión del día se ha celebrado en la madrileña Puerta del Sol. Ahí, cientos de manifestantes se han juntado para criticar un modelo que “nos está expulsando de nuestra tierra. Hoy protestamos aquí porque no podemos estar allí” ha dicho una mujer durante la lectura de su manifiesto. “Que cojan la maleta ellos, los invasores de la paz canaria, los que venden la tierra que no es suya”, ha aseverado otro locutor.

En Las Palmas de Gran Canaria, sobre las 12:00, miles de personas han marchado por el Paseo de las Canteras, así como en el resto de las islas. En Santa Cruz de Tenerife, por otra parte, se han concentrado miles de personas en la plaza de Weyle, abarrotada. En estos momentos aún no hay datos oficiales de participación. Las manifestaciones estaban convocadas, también en Puerto del Rosario (Fuerteventura), desde el Cabildo; Arrecife (Lanzarote), desde el Quiosco de la Música, entre otros puntos.