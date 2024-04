Tenistas del Club San Martín se clasificaron al G1 de Pilar

Este fin de semana se disputó el Torneo Regional de tenis clasificatorio al Nacional G1 de Pilar, en Buenos Aires. La Academia del Club San Martín, dirigida por Antonio Martínez, contó con 16 participantes. En el certamen disputado en el Corrientes Tennis Club (CTC), cinco tenistas del Rojinegro se consagraron campeones y dos finalizaron subcampeones, en las 7 categorías, logrando la clasificación al Nacional.

Los campeones fueron: Lorenzo Midon (sub 10), Lara Midon (sub 10), Franco Del Vecchio (sub 14), Angeles Raso Montes (sub 14) y Brunna Andrade (sub 12). Mientras que Lorenzo Iglesias (sub 18) y Bautista Miño (sub 10) fueron finalistas y también lograron la clasificación.