Se conoció el audio del VAR de la jugada polémica del River-Boca

Boca Juniors se quedó con el Superclásico frente a River Plate y avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con una gran actuación de Miguel Merentiel, autor de dos goles, más otro tanto de Edinson Cavani, el equipo de Diego Martínez venció 3-2 al Millonario y ahora jugará frente a Estudiantes por un lugar en la final.

Más allá del análisis del juego, en la antesala que el Xeneize se ponga en ventaja, se dio la jugada polémica de la tarde en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Pol Fernández intenta rechaza de cabeza un centro en el área chica, la pelota le impacta a Cristian Lema y luego se dirige al arco. Chiquito Romero logra rescatar el balón, pero el juez de línea Juan Pablo Belatti marca gol en favor del conjunto de Martín Demichelis.

Tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado y ahora se conoció el audio del análisis de la acción. “Es gol, es gol, la saca de adentro”, se le escucha decir al asistente en el diálogo. “Dio gol, la saca de adentro”, responde el AVAR a cargo de Gastón Suárez. Acto seguido, el encargado del sistema de video arbitraje del Superclásico, Jorge Baliño, comenzó a pedir una serie de cuadros para ver paso a paso la jugada.

“Para mí no entró”, sentenció Baliño. “Tranquilo Yael, la estamos mirando. Es dura”, se le escucha decir a Suárez durante la revisión. “La opuesta de la seis. Esa, mirá. Ese es el punto de contacto”, agregó el encargado del VAR utilizando una de las cámaras dentro del arco en la que se ve el punto exacto en el que Romero toma la pelota y la saca hacia fuera.

“Yael, para nosotros no gol. El balón no ingresa totalmente”, afirma Baliño en el cruce de palabras con Falcón Pérez, que luego determina un bote a tierra para reiniciar el partido.

En la explicación que difunde la AFA sobre la decisión, indica que el juez de línea estaba en perfecta posición con el penúltimo defensor, “pero oblicuo a la línea de gol no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión, y entiende que el balón ingresó”, dice la locura.

“El equipo VAR en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta y comunica al árbitro lo sucedido, quien apoyándose en dicha información y tal como lo marca el protocolo en forma factual revierte su decisión inicial y reanuda el juego con un bote a tierra en favor del portero conforme a las reglas del juego”, se escucha en la locución del análisis de la jugada que se produjo a los seis minutos de la segunda etapa.

En la continuidad del relato, se agrega que “es apropiado recordar lo que dicta la Regla número 10 titulada GOL VÁLIDO: en su primer párrafo dice que se considerará gol válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño para luego determinar que si el árbitro señalara un gol antes que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, se reanudará con un balón a tierra”.

En la previa de la publicación de los audios y las imágenes del VAR, el que habló de la acción que lo tuvo como actor principal fue Chiquito Romero. “Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante. La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado”, aseguró el ex portero de la selección argentina.