Boca retoma los entrenamientos con la mente puesta en Estudiantes

Boca cayó goleado por 4 a 2 como visitante de Fortaleza en Brasil y quedó complicado para lograr el pasaje directo a octavos de final de la Copa Sudamericana, privilegio que solo tendrá el ganador de la zona, que hoy lo encuentra a 5 puntos del líder a falta de tres fechas.

Tras la derrota en el plano internacional, con un equipo mixto entre habituales titulares y suplentes que no funcionó, en Boca ya le apuntan al partido del martes contra Estudiantes, en Córdoba, por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

Ante ese escenario y sabiendo que todavía le quedan varios días por delante, Diego Martínez decidió darle el viernes libre al plantel y recién desde este sábado comenzará a preparar el duelo con el Pincha por un lugar en la final contra Argentinos o Vélez, que se cruzarán el domingo.

El Xeneize volverá a practicar el sábado 28, desde las 9 de la mañana en el predio de Ezeiza. Allí Martínez empezará a darle forma al equipo, que contará sin dudas con los regresos de Lautaro Blanco, Marcos Rojo, Luis Advíncula, el correntino Kevin Zenón y el uruguayo Edinson Cavani, quien el jueves no estuvo ni en el banco.

El entrenador de Boca, Diego Martínez, fue contundente sobre la derrota por 4 a 2 ante Fortaleza, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y aclaró que su equipo “intentó hasta el último minuto” levantar el resultado.

“La diferencia fue demasiado amplia, pero el equipo intentó hasta el último minuto y daba la impresión que podía llegar a empatarlo”, dijo el DT en conferencia de prensa post partido.

Además, Martínez se refirió al el duro rival que aprovecho los espacios y errores defensivos del conjunto argentino: “Fortaleza aprovechó las oportunidades que tuvo. Fue un justo ganador”

Si bien, el DT dejó en claro que Boca no esperaba este golpe: "Es un resultado que no queríamos ni veníamos a buscar. Valoro el esfuerzo de los muchachos y no rendirse nunca. Queda descansar y pensar en Estudiantes”.

Por otra parte, Martínez se refirió a Nicolás Valentini y su continuidad en el plantel profesional: “Valentini es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución y la institución decidió que no juegue hasta que lo resuelva”, sentenció.