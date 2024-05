Comienza el Regional Juvenil que tendrá presencia correntina

Este miércoles 8 de mayo comenzará a disputarse el Torneo Regional Juvenil Zona Norte. Allí competirán 13 clubes representativos e históricos de las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones con equipos de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Se trata de una competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en conjunto con la Federación Correntina de Fútbol (FECOF) y que buscará jerarquizar y revalorizar al fútbol juvenil de la región.

Los 13 equipos se encuentran divididos en 3 zonas y se disputarán los encuentros entre equipos, en las tres categorías, durante la misma jornada. Este miércoles la competencia comenzará con un cruce correspondiente a los equipos de la ciudad de Resistencia de la Liga Chaqueña de Fútbol.

“Estamos muy contentos de poder organizar este torneo porque es una gran desafío para la Fecof y además tenemos la responsabilidad de contar con equipos de gran trascendencia en toda la región”, expresó el presidente de la Fecof, Pablo Alonso. “Es una muestra de que el fútbol de Corrientes está en crecimiento y es por eso que desde el Consejo Federal confiaron en nosotros para llevar adelante este campeonato”, añadió el dirigente correntino.

Asimismo, Alonso expresó que el Torneo Regional Juvenil “surgió de la inquietud de los clubes que participan debido a que los costos de traslados se han incrementado bastante. Por ello decidimos realizar esta competencia zonal con el gran objetivo de mejorar los niveles deportivos de los chicos de la región”. “Agradecemos al presidente del Consejo Federal de la AFA, Pablo Toviggino, y al secretario Javier Trueque por confiar en la Fecof para este tipo de competencias”, manifestó Alonso quien además es representante de las ligas capitalinas de la región Litoral en el Consejo Federal de la AFA.

Zonas

Zona 1: Ferrocarril Belgrano (Sáenz Peña – Chaco); Sportivo Cultural (J.J. Castelli – Chaco); Sportivo Pampa (Pampa del Infierno – Chaco); Aprendices Chaqueños (Sáenz Peña – Chaco).

Zona 2: Crucero del Norte (Garupá – Misiones);Boca Unidos (Corrientes); Chaco For Ever (Resistencia – Chaco); Don Orione (Barranqueras – Chaco).

Zonza 3: Falucho (General San Martín – Chaco); Sarmiento (Resistencia – Chaco);Huracán Corrientes (Corrientes); Villa Alvear (Resistencia – Chaco); Estudiantes (Resistencia – Chaco).

Fecha 1

Zona 3

Estadio club Sarmiento de Resistencia

14 hs. Sub-13: Sarmiento (Resistencia) vs. Villa Alvear (Resistencia)

15.30 hs. Sub-15: Sarmiento (Resistencia) vs. Villa Alvear (Resistencia)

17.15 hs. Sub-17: Sarmiento (Resistencia) vs. Villa Alvear (Resistencia)