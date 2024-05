Alfonsín se hizo cargo de la derrota frente a Sarmiento

Boca Unidos viene de caer en el debut del técnico Juan Alfonsín por 3-1 en su visita a Sarmiento de Chaco, aunque el equipo mostró, principalmente en la etapa inicial, buena parte de lo bueno que tuvo en los dos partidos en los que Roberto Marioni estuvo como técnico interino, donde el aurirrojo sumó 4 de los seis puntos que tiene en el Torneo Federal A 2024.

En declaraciones realizadas a la salida de la zona de vestuarios del estadio Centenario, Alfonsín señaló que "lo que nosotros tratamos es continuar lo que había hecho Roberto, quien le dio la posibilidad a los pibes de liberarse a través del juego y nosotros no queríamos cortar ese circuito".

"Obviamente a ese circuito hay que darle más velocidad, como por momentos se lo dimos. Ahí quedó una jugada reflejada que pega en el travesaño (NdR: centro de Cuevas y cabezaso de Solari), en la que nosotros hacemos una transición en tres cuartos que si lo mantenemos va a ser importante y cuando el equipo tenga más volumen en ese sentido va a sorprender al equipo rival y van a venir los resultados", confió.

Al hacer un análisis del juego, el DT señaló: "Fueron dos partidos en uno, en el primer tiempo, si no hubiera sido por nuestro error forzado, en esa jugada que intentamos jugar por adentro, no hubiera sucedido absolutamente nada, ya que fuimos claros dominadores".

El bolivariense agregó enseguida que "eso no significa que porque fuimos claros dominadores tenés que ganar, también hay que concretar las situaciones que creamos en la parte ofensiva".

La segunda mitad del partido fue distinta, ya que Sarmiento tomó mayor protagonismo y el juego se emparejó. "En el segundo tiempo lo que quise hacer es armar una línea de tres, liberar a los dos laterales para que hagan de extremos y tratar de buscar ese pase en diagonal a Valdés y que pudiera fijar ahí a los dos centrales".

La variante táctica fue condicionada por el reemplazo de Gonzalo Ríos por Marcos Fissore. "Gonzalo no podía continuar más, lo pidió él al cambio, entonces ahí ya pasa a ser la salud del jugador (...) había hecho un gran partido porque me estiraba el equipo, me daba la posibilidad de que me jugara detrás del cinco de ellos, de tomarlo, entonces ellos tenían que salir con mucho pelotazo y nosotros de arriba somos muy buenos", explicó.

Alfonsín se hizo cargo de la derrota. "El técnico se tiene que hacer responsable. A los jugadores uno los pone en un esquema y ellos dieron lo mejor, aunque se cometen errores que no están pensados y eso te cuesta un partido (...) más allá que que son jugadas fortuitas que pasan, pero hay que hacerse cargo por ser el entrenador, más allá que me da lástima porque se perdieron tres puntos", manifestó.

"Creo que la propuesta nuestra fue ofensiva. Obviamente que tuvimos algunos descalabros, transiciones de ellos, pero era porque nosotros siempre intentamos buscar el partido. Si se analiza hasta antes del gol, creo que habrán sido siete u ocho opciones de ataque contra uno de ellos", expresó.

Por último, y al referirse al grupo opinó que "es una zona que a mi criterio no ha definido mucho, más allá de que está Sarmiento de La Banda arriba, creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Lo bueno es que los chicos tienen muchas ganas y eso es lo más importante".