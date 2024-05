El Turco Naim y Emilia Attias se separaron después de 20 años de amor. Ambos son padres de la pequeña Gina, de 7 años. Hay un importante actor señalado como el tercero en discordia.

“Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, contó Yanina Latorre en LAM.

ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE EL TURCO NAIM Y EMILIA ATTIAS

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, remarcó.

“La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”, remató.

Durante una entrevista, Emilia Attias brindó detalles desconocidos de su matrimonio de 20 años con el Turco Naim, a quien conoció en una cámara oculta y con quien en 2016 tuvo a Gina (7). Tal cual expuso la actriz, la diferencia de edad no les pesa y tienen una relación “sana que vale la pena”.

“Es importante tener la libertad necesaria. Ni muy lejos ni muy cerca. Lo importante es poder compartir la vida sin editarte, sin que al otro le incomode algo de vos”, dijo cuando le preguntaron cuál es su secreto para una relación tan larga.

Y luego, cuando el cronista de revista Gente le consultó por la diferencia de edad que existe entre ambos indicó que “a la diferencia de edad nunca la noté. Obviamente que tiene más experiencias en algunas cosas. Lo que me aportó es una mente inteligente, profunda y eso es por la experiencia. Me enamoró su nivel cultural, algo propio de haber vivido veinte años más que yo”.

“Yo era una chica de ciudad y él un hombre de campo, me trajo una vida rústica. Siempre digo que él hizo más rústica a esta chica elegante de ciudad, la devolvió a sus raíces”, siguió.

*Con información de ElTrece