Tras la aprobación en el Senado, qué puede hacer Diputados

La Cámara de Senadores aprobó hoy la Ley Bases y el paquete fiscal, tras una maratónica sesión que duró casi 22 horas, en la que hubo debates intensos y serios incidentes en los alrededores del Congreso.

Para la Ley Bases, el Gobierno debió ceder en varios artículos con el fin de conseguir los votos necesarios para la aprobación. Así y todo, debió recurrir al voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras el empate en 36. Entre otras cosas, hubo cambios extra en la reorganización administrativa del Estado, privatizaciones, la reactivación de la moratoria jubilatoria y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Las adhesiones fueron del oficialismo y gran parte de la oposición dialoguista, mientras que los rechazos vinieron de los 33 legisladores kirchneristas, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y el radical y titular del centenario partido, Martín Lousteau.

“Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia, y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio”, dijo la vicepresidenta al momento de desempatar la votación.

Varios senadores de la oposición dialoguista mostraron guiños más que generosos con el oficialismo. Durante las votaciones, algunos no quisieron insistir con definiciones de artículos delicados que criticaban y que podrían haberse complicado. Por su parte, el Frente de Todos mantuvo un rechazo en la mayoría de puntos -una de las excepciones fue el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI)- y no ayudó a dar dos tercios a temas mejorados en el Senado. Es decir, reforzarlos para que Diputados no pueda insistir con la versión original.

Minutos después de que se confirmara la aprobación en general de la Ley Bases, el Gobierno emitió un comunicado como forma de celebrar el avance que obtuvo el proyecto que ha estado bajo la lupa a lo largo del año. “El de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza”, sentenciaron al remarcar el papel clave que cumplió la vicepresidente en el desempate.

En el caso del paquete fiscal, la votación en general consiguió un apoyo más que la Ley Bases: fue el de Martín Lousteau, quien a pesar de criticarlo, dio su apoyo a la norma.

En la discusión en particular, hubo dos rechazos clave: los cambios en Bienes Personales y en el impuesto a las Ganancias. Es un golpe duro para el Gobierno y para las provincias, ya que era el camino, según afirmaron en reiteradas oportunidades, para conseguir mayor financiamiento, en medio de un profundo ajustes.

Los caminos legislativos que le quedan a los proyectos

Más allá de los cambios, la expectativa está puesta en qué sucederá, otra vez, en Diputados, la Cámara de origen que le había dado la media sanción a los dos proyectos y que puede tomar distintos caminos. Luego, queda la decisión final del presidente Javier Milei.

- Acepta “in totum”: la Cámara baja vota los proyectos con los cambios que introdujo el Senado, las leyes quedan sancionadas y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Insiste con la redacción originaria de la media sanción: para eso, necesita alcanzar la misma mayoría que la que votó en el Senado, tanto en general como en particular. En el caso de estos proyectos, las modificaciones que hizo la Cámara Alta fueron todas por mayoría simple, con lo cual necesitará el voto de la mitad más uno de los presentes para volver atrás con los cambios. Cabe recordar que, por ejemplo, Diputados le dio media sanción a la Ley Bases con 142 votos a favor y 106 en contra, mientras que el paquete fiscal fue 140 a 103.

- Aceptar algunos cambios y rechazar otros: es una facultad que tiene la Cámara de origen de acuerdo a una interpretación que hizo el Congreso en 1995 del artículo 81 de la Constitución Nacional. “A pesar de que no se encuentra textualmente en la redacción del artículo 81, surge de la práctica parlamentaria que la insistencia de la Cámara iniciadora pueda ser parcial, aprobando o aceptando algunas de las adiciones o correcciones y desechando otras”, establece el reglamento de la Cámara baja.

- Intervención del Presidente: una vez sancionadas las leyes, pasan al Poder Ejecutivo, donde el Presidente podrá promulgarlas o vetarlas total o parcialmente.

En el caso de que haya un veto, el proyecto volverá al Congreso. Allí, ambas cámaras pueden insistir con las leyes reuniendo los dos tercios de los votos. Así, la ley quedaría sancionada sin importar la decisión final del Ejecutivo.

