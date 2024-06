Fátima Florez se quebró al responder si amaba a Javier Milei 

A tan solo dos meses de que Javier Milei anunciara por redes sociales que se separaba de Fátima Florez, la capocómica rompió el silencio en una entrevista con Nelson Castro en donde lloró al hablar de su relación con el presidente.

“¿Seguís enamorada de Milei?”, indagó el conductor de El Corresponsal (sábados a las 21 por TN).

“Sigo enamorada de mi profesión. Yo estoy profundamente enamorada de mi profesión. Que me acompaña hace tantos años, que me da tanta felicidad”, contestó la capocómica que estaba disfrazada de Madonna en la previa de su primer Luna Park.

“Mi amor es el público. Ustedes me han dado una felicidad enorme. No tienen idea, no tienen dimensión de la felicidad que le dan a mi alma y a mi corazón. De verdad, hoy soy una mujer muy feliz acá arriba del escenario”, exclamó eludiendo referirse a su expareja.

FÁTIMA REACCIONÓ AL RUMOR DE QUE HIZO UN CONTRATO POR PUBLICIDAD CON JAVIER MILEI

En un momento, Nelson Castro recordó que “hubo quienes decían ahí hubo un contrato de publicidad para ayudar a Milei”.

“Si hubo gente que lo expresó... pero me causó, ‘qué raro esto’. Pero bueno, uno cuando se expone, se expone a que se digan diferentes versiones. El que conoce a Fátima sabe que eso no. Para nada, y las personas que nos vieron juntos, te das cuenta que no, que eso no es posible”.

“Fue una relación muy linda, sincera, genuina, de muchísima conexión, así que eso no cabe ninguna duda”.

CUÁNTO APORTÓ A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE JAVIER MILEI

Por último, Fátima Florez descartó que su fama haya influido de forma decisiva para que Javier Milei se convierta en presidente: “Sería una locura pensar eso”.

“Creo que así han sido todos los presidentes que han sido elegidos tanto en la Argentina como en el exterior. Yo creo que la gente a la hora de poner su voto en la urna piensa en eso, pero no, nada más”, cerró Fátima Florez a dos meses de separarse de Javier Milei.

(Fuente: Ciudad Magazine)