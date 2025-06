Milei: Rosario, Sturzenegger y una nueva gira en la agenda

El suspenso en el Gabinete libertario se sostendrá hasta la semana próxima. El desembarco oficial de Federico Sturzenegger en un cargo con rango ministerial, más otros cambios en la estructura del Gobierno, que implicarán una nueva distribución del poder interno, deberán esperar a que el Presidente regrese de una nueva gira por el exterior, el próximo martes.

En el Gobierno habían generado expectativa sobre el desembarco de Sturzenegger porque dejaron saber que Milei tenía previsto reunirse con su “economista coloso” para definir sus atribuciones y funciones en una nueva cartera “de la desregulación económica y la modernización del Estado”. Sin embargo, las definiciones por este tema se fueron posponiendo con el correr de las horas y los tiempos ya no dan para oficializar el ingreso del economista vía Boletín Oficial antes del fin de semana largo.

Este miércoles, en principio, Milei tiene previsto participar por la mañana de un acto por el Día de la Bandera en Rosario. Si no hay más novedades en la agenda, partirá cerca de las 19 hacia Madrid para iniciar una gira que incluirá también escalas en Hamburgo, Berlín y Praga. El jefe de Estado viajará únicamente acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fuentes oficiales señalaron que la idea no es únicamente contemplar el ingreso de Sturzenegger al Gobierno sino también realizar varios cambios en el organigrama de ocho secretarías que están en la órbita de Jefatura de Gabinete. “Suponemos que las modificaciones se harán la próxima semana. Queremos sacar toda la estructura junta”, dijo a LA NACION un muy estrecho colaborador de Milei. “Y sí, semana próxima”, apuntó otro colaborador oficial.

Los cambios que se esperan en el Gabinete requieren la confección de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), ya que el cambio en el organigrama nacional implica la modificación de la Ley de Ministerios, explicaron las fuentes oficiales consultadas en la Casa Rosada.

El Presidente pasó toda la jornada del miércoles en Olivos, sin agenda oficial. Si bien en la Casa Rosada primero señalaron que habría una reunión tripartita entre Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para definir los alcances de las atribuciones de cada uno, esa idea se fue desinflando. Y en el Gobierno buscaron sacarle peso y formalidad al tema, para evitar que se dispararan las especulaciones.

Según trascendió, Sturzenegger –un peso pesado en el sistema de economistas que orbitan en torno de Milei- pretendía una cartera voluptuosa para darle sentido a su ingreso formal al Gabinete. El Presidente, entonces, debe convencerlo con un ministerio a su medida, que a su vez no genere sombras en Luis “Toto” Caputo. “Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo”, dijo el propio mandatario en TN.

“La idea es que Sturzenegger entre al Gabinete, estamos definiendo las funciones”, expresó Milei. Y para ahuyentar fantasmas en torno al equipo económico agregó: “(Caputo y Sturzenegger) pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista”.