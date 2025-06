Ximena Capristo mostró su indignación luego de que Gran Hermano la bajara del programa

Tras su salida, cada movimiento, declaración y acto de Furia genera una gran repercusión en el ambiente de Gran Hermano (Telefe). Uno de los más llamativos fue la noche que Juliana enfrentó a los analistas del programa, quienes lejos de preguntarle por sus polémicos dichos, repasaron sus mejores momentos en la casa. Como si fuera poco, los excompañeros de la doble de riesgo tampoco fueron invitados al piso.

Con ese panorama, este viernes, la producción del programa tenía planeado que Furia asistiera a La Noche de los ex, en la cual los panelistas abordarían y cuestionarían las jugadas del último personaje eliminado. Para eso, la producción ideó algunas modificaciones. Así lo comentó Ximena Capristo, una de las analistas, en sus redes sociales. La actriz mostró su indignación luego de que desde el programa le pidieran no asistir al programa.

Con un mate en la mano, la modelo habló ante sus casi 1,4 millones de seguidores: “Buen viernes para todos. Viernes a la noche, ¿qué hago yo?, voy todos los viernes a La noche de los ex, como corresponde, desde el 15 de diciembre. El programa arrancó en diciembre, pero justo hoy viernes, después de esta salida tan pero tan polémica, me dijeron que no vaya. Yo ya tenía mi look, divino, preparado, soñado, como todos los viernes. pero justo no tengo que ir. ¿Qué será, no?”.

Tras los indicios de Capristo, desde LAM (América) consultaron a su pareja, Gustavo Conti, quien desestimó que la ausencia de su esposa se debiera a la presencia de Furia en el programa: “Tan malos no somos para que tengan que cuidarla. Nosotros no maltratamos a los chicos cuando salen de la casa. Hay muchos analistas que son fanáticos de ella, el único que la sacudía era Ceferino (Reato), todos los demás estaban del lado de ella. Cuando entrás a esa casa estás expuesto a que todo el mundo opine, te tenés que bancar lo que opinen porque para algo fuiste. No creo que Juliana deba enojarse, es una piba inteligente, con temperamento”.

No contentos con la respuesta de su marido, el programa le pidió llamar a Capristo, quien atendió y explicó su ausencia: “Hay un montón de gente que cree en lo que yo digo y me parecía que correspondía tener que ir por lo que se habló en el programa anterior y porque es un personaje muy fuerte, protagonista del programa. Y creo que la única que le pegaba era yo, porque no me aguanto. Yo voy y no voy a estar de acuerdo con todos, a veces uno está en desacuerdo. Pero sé que en algún momento tengo que rotar. Yo no soy fanática de nadie, voy, hablo de lo que tengo que hablar y hago mi trabajo”.

Aún así, después de todo este ida y vuelta, Furia terminó ausentándose del programa. Por esta razón, ni bien comenzó La Noche de los ex, Roberto Funes Ugarte explicó: “No hubo tiempo para que la sigan entrevistando, así que este domingo y lunes va a estar con Santi (del Moro) y los chicos. Después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes que van a ir por todos los programas de Telefe”.

Por último, y tras los dichos de Capristo y demás especulaciones, el conductor cerró el tema: “No especulen, no piensen mal, no inventen cosas. Lo que sucede es eso. Tuvo muy poco tiempo desde que salió de la casa. Habló con Santi y con los chicos, con los compañeros y los otros periodistas. Después vino el feriado y no la pudimos tener acá. Dicen que el viernes que viene la vamos a tener”.

