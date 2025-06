Mirtha Legrand miró a cámara y le hizo un pedido especial a Leo Messi

Antes de presentar a los invitados de la noche en La Noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece, Mirtha Legrand le dedicó unas especiales palabras a Leo Messi y miró a cámara para hacerle un pedido especial al futbolista.

“El lunes cumple 37 años Lionel Messi. ¡Feliz cumple!”, comenzó diciendo la conductora, esperando que el ídolo pase un nuevo año de vida con mucha felicidad y rodeado de sus seres queridos.

“¿Cuándo vas a venir, Leo? Te estoy esperando”, agregó, esperando que el astro se sume a sus mesazas con el resto de sus invitados. Y cerró, divertida: “Te estoy esperando, Leo. Te estoy esperando. Conociste a toda mi familia”.

LA REACCIÓN DE MIRTHA LEGRAND CUANDO LE DIJERON QUE ES “LA COMUNICADORA MÁS INCISIVA” EN PLENA NOTA

Una vez más, Mirtha Legrand respondió las consultas de todos los periodistas que la esperaron en el desfile que organizó Claudio Cosano y analizó su rol como conductora a lo largo de su carrera.

“Mirtha, ¿es consciente que hoy por hoy es la comunicadora más incisiva cuando hace notas, que puede preguntar cosas que otros no se animan a preguntar?”, le consultó uno de los cronistas, tal como pasaron en LAM.

Fue entonces que la conductora de La Noche de Mirtha, el ciclo que lidera por eltrece, se sinceró ante las cámaras: “Sí, soy consciente, absolutamente. Pero me encantaría que todo el mundo pregunte. No se hace daño a nadie, hay que saber responder nada más”.

Mirtha Legrand: “Yo no agredo a nadie. Digo lo que pienso y digo realidades, cosas que yo veo”.

“Yo no agredo a nadie, yo no agredo”, reafirmó. Y cerró: “Digo lo que pienso y digo realidades, cosas que yo veo. Algunos se sientan y, de entrada, antes de salir al aire, me dicen ‘¿qué me va a preguntar?’. Y yo le respondo ‘no sé, lo que salga naturalmente’”.

Ciudad Magazine