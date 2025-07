Bullrich designó a Alejandra Monteoliva como nueva secretaria de Seguridad

Alejandra Monteoliva (foto) se convertirá en Secretaria de Seguridad. Fue designada por la titular de la cartera nacional, Patricia Bullrich, como reemplazante de Vicente Ventura Barreiro, quien fue desplazado y denunciado por la propia jefa del área, a raíz sospechas en el procesos licitatorio para la compra de alimentos en dependencias del Servicio Penitenciario.

Monteoliva es una ex ministra de Seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba, durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti, con experiencia en la gestión nacional, ya que entre 2015 y 2020 ocupó cargos como Directora Nacional de Gestión de Información Criminal, primero, y como Directora de Operaciones de las Fuerzas Federales luego.

En el último tiempo se desempeñó bajo el paraguas de Naciones Unidas como consultora en temas de seguridad para los gobiernos de Honduras y El Salvador.

La ex funcionaria cordobesa es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en planificación y gestión del desarrollo, además de experiencia en organismos internacionales y en la función pública en todos los niveles.

La flamante secretaria desplazará a Vicente Ventura Barreiro, quien fue reemplazado el último sábado por la ministra Bullrich luego de haber sido anoticiada de irregularidades en licitaciones que involucrarían al ex funcionario.