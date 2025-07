Bronca, indignación y dolor para Marcelo Tinelli: "No entiendo tanta envidia y odio"

La semana pasada se emitió por América, la entrevista que Marcelo Tinelli le hizo a Lionel Messi en Miami. El producto no rindió tanto como se esperaba pero el conductor no se dio por vencido y decidió armar algunos especiales junto a su primo Tirri desde Miami, cubriendo detalles de color de la Copa América. Esto tampoco resultó y se terminaron suspendiendo.

Los primeros rumores indicaban que las autoridades de América le habían bajado el pulgar y eso a Tinelli lo indignó. En una nota al "Run Run del espectáculo" aclaró los tantos y se quejó de la mala leche de sus colegas. "No entiendo de dónde sale que se levantó el programa. Los especiales los levanté yo porque no teníamos derechos para mostrar imágenes de la Selección y para mostrar lo que filmo con mi teléfono en televisión, no daba. No entiendo el odio, el ensañamiento y el resentimiento de los colegas".

Uno de los puntos que más le interesaba aclarar era el objetivo inicial de sus especiales: "El primer programa no anduvo bien de rating, sí es cierto. No hubo promoción ni nada pero porque el objetivo inicial no era hacer algo para tele. Con el Tirri y Hoppe estábamos haciendo contenido para las redes pero como teníamos bastante material, en el avión de vuelta, decidimos hacer dos especiales: uno antes y uno después".

Según su explicación, quisieron seguir grabando pero se toparon con algunos problemas técnicos: "La CONMEBOL no nos autorizó la filmación de los entrenamientos. Incluso intentamos hacerlo igual pero nos sacaron. Así fue que decidimos sacarlo porque no daba meter en televisión algo grabado con un teléfono. Por eso me sorprende que digan lo de las autoridades de América y demás. Yo fui el que decidió no ponerlo al aire. Insisto: no sé por qué tanto resentimiento. Vinimos a cubrir la Copa América y lo vamos a seguir haciendo".